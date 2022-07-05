في دقائق بدون فرن..طريقة عمل مقلقل لحم بالبصل ألذ وصفة في العيد سهلة وسريعة

كم مدة طبخ مقلقل اللحم؟ تزامناً مع إقتراب عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم بالخير والبركة والسلام، مما تنشغل السيدات في هذه المناسبة بعمل وصفات اللحوم المتنوعة خاصة في العزائم يتطلب مجموعة من الأكلات كلها مختلفة وتتكون من لحوم الأضاحي، أشهر تلك الوصفات الممبار والكبدة وطواجن اللحم وقلاية اللحم بالبصل والخضروات مثل وصفة اليوم من أكلات عيد الأضحى وهي عبارة عن طبخ اللحم بسرعة بدون فرن بمذاق لذيذ مع إضافة بعض الخضروات مما تزيد من الوجبة فوائد غذائية، تقدم الوصفة مع الأرز بالخلطة أو مع الخبز بجانب صوص الطحينة اللذيذ.

مقادير قلاية اللحم بالبصل

كيلو لحم عجل أو خروف يقطع مقطع مكعبات صغيرة نسبياً.

ثمرة بصل كبيرة.

زيت.

نصف كوب ماء مغلي.

فلفل ألوان شرائح.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

كزبرة يابسة.

ملح وفلفل وبابريكا.

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طريقة عمل مقلقل لحم بالبصل