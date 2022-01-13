بمكونين فقط وبدون فرن..طريقة عمل حلى شوكولاتة ترافل رائعة المذاق في دقائق قليلة

طريقة عمل حلى شوكولاتة رائعة المذاق من أبسط وأسرع وصفات الحلويات التي تحضر في دقائق معدودة لا تحتاج إلى مكونات كثيرة ولا مجهود، هذه الحلوى في المطاعم ترافل شوكولا قطع صغيرة الحجم يمكن إضافة قطع مكسرات (البندق – الفستق – الفول السوداني)..وغيرهم أو تزين بمسحوق الكاكاو أو السكر البودرة حسب الرغبة.

شوكولاتة Truffle

مع إضافة المكسرات خاصة الفول السوداني تعطي مذاقاً يشبه مذاق شوكولاتة سنيكرز الغنية بالمكسرات، تقدم ترافل الشوكولاتة كنوع من الحلويات البسيطة الرقيقة للضيوف بجانب كوب الشاي أو القهوة او حتى المشروبات الغازية حسب الرغبة، فهي سهلة وسريعة حلى لذيذة المذاق خاصة لعشاق الشوكولاتة.

مقادير شوكولاتة ترافل

400 جرام حليب مكثف.

300 جرام شوكولاتة سادة أي نوع أو تشوكليت شيبس.

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طريقة عمل حلى شوكولاتة ترافل

في وعاء على نار هادئة ضعي قطع الشوكولاتة وعليها الحليب المكثف.

مع التقليب المستمر حتى يذوب تماماً.

أحضري صينية على حسب السمك المطلوب كل ما كانت الصينية حجم أكبر سوف تكون قطعة الشوكولا سمك أقل,

يجب دهن الصينية بذبة ووضع ورقة زبدة بها وتدهن الورقة أيضاً بالزبدة.

يصب القوام في الصينية ويساوى، ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.

تقطع يرش عليها مسحوق الكاكاو وتقدم بجانب المشروبات المفضلة..بالهنا والعافية.

طريقة أخرى لعمل شوكولاتة ترافل بالمكسرات، وهي سائلة يمكن إضافة المكسرات المفضلة لديكم وخلطها ثم تصب في القوالب وتدخل الثلاجة، عندما تتماسك سوف تكون جاهزة ألذ شوكولاتة بالمسكرات رائعة وسهلة.