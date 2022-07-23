مواصفات و سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi K50i في سلسلة ريدمي الشهيرة الذي يأتي بمواصفات جديدة من أبرزها المعالج القوي الذي يدعم شبكات 5G الأحدث مع شاشة كبيرة بدقة وضوح عالية وذاكرة تخزين ورام بسعة كبيرة بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف شاومي ريدمي K50i وما هي مميزاته وعيوبه.