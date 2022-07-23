مواصفات و سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi K50i في سلسلة ريدمي الشهيرة الذي يأتي بمواصفات جديدة من أبرزها المعالج القوي الذي يدعم شبكات 5G الأحدث مع شاشة كبيرة بدقة وضوح عالية وذاكرة تخزين ورام بسعة كبيرة بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف شاومي ريدمي K50i وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi Redmi K50i
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 163.6x 74.3x 8.9 مم
|الوزن
|• 200 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 128 جيجا مع 8 جيجا رام• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 6، 8 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• ميديا تيك Dimensity 8100
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G610 MC6
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
الشاشة
|نوع الشاشة
|• FFS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2460 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 407 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، خاصية Dolby Vision، طبقة حماية الجيل الثالث، إضاءة من 500 إلى 600 شمعة
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 64 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5080 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 67 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، انفراريد بورت
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الفضي، الأزرق
سعر Xiaomi Redmi K50i
• السعر بالخارج يبدأ من 326 دولار، أي حوالي 6170 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi Redmi K50i
• يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم طبقة حماية الجيل الثالث.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.
عيوب Xiaomi Redmi K50i
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم خاصية NFC.
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