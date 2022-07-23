تقنية

مواصفات و سعر شاومي Xiaomi Redmi K50i مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الجديد Xiaomi Redmi K50i في سلسلة ريدمي الشهيرة الذي يأتي بمواصفات جديدة من أبرزها المعالج القوي الذي يدعم شبكات 5G الأحدث مع شاشة كبيرة بدقة وضوح عالية وذاكرة تخزين ورام بسعة كبيرة بالإضافة إلى بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 67 واط، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف شاومي ريدمي K50i وما هي مميزاته وعيوبه.

مواصفات Xiaomi Redmi K50i

الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال

الأبعاد • 163.6x 74.3x 8.9 مم
الوزن • 200 جرام
شبكات الإتصال • يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM

• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G

ذاكرة التخزين والرام

ذاكرة التخزين الداخلية • 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 128 جيجا مع 8 جيجا رام• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
الرام • 6، 8 جيجا رام
امكانية إضافة كارت ميموري • لا يدعم
Xiaomi Redmi K50i Review

المعالج ونظام التشغيل

نوع المعالج • ميديا تيك Dimensity 8100
عدد الأنوية • ثماني النواة
معمارية التصنيع •  نانو ميتر
المعالج الرسومى • Mali-G610 MC6
نظام التشغيل • نظام اندرويد 12
واجهة التشغيل • MIUI 13

الشاشة

 نوع الشاشة  • FFS LCD
 حجم الشاشة  • 6.6 بوصة
 دقة الوضوح • 1080 × 2460 بيكسل FHD+
 نسبة البيكسل  • 407 بيكسل لكل بوصة
مميزات أخرى  • 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، خاصية Dolby Vision، طبقة حماية الجيل الثالث، إضاءة من 500 إلى 600 شمعة

Xiaomi Redmi K50i Screen

الكاميرات

الكاميرا الخلفية • يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :

• 64 ميجا بيكسل

(الرئيسية)

• 8 ميجا بيكسل

(كاميرا التصوير الواسع)

• 2 ميجا بيكسل

(كاميرا الماكرو)
مميزات الكاميرات الخلفية • تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
الكاميرا الأمامية • 16 ميجا بيكسل
مميزات الكاميرا الأمامية • تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
 دعم الكاميرات للفلاش • الكاميرا الخلفية تدعم فلاش

• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش

Xiaomi Redmi K50i Camera

البطارية ونظام الشحن

سعة البطارية • 5080 مللي أمبير
نوع البطارية • ليثيوم Li-Po
قوة الشحن • 67 واط
الشحن السريع • تدعم
الشحن الاسلكي • لا تدعم
منفذ الشحن • Type C 2.0

مواصفات أخرى

الحماية • بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
واي فاي • 802.11 a/b/g/n/ac
GPS • يدعم
البلوتوث • 5.0, A2DP, LE
عزل الضوضاء • يدعم
صوت الاستريو • يدعم
المستشعرات • التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، انفراريد بورت
منفذ 3.5 مم • يدعم
راديو FM • لا يدعم
 خاصية NFC • لا يدعم
ألوان الهاتف • الأسود، الفضي، الأزرق

Xiaomi Redmi K50i Colors

سعر Xiaomi Redmi K50i

• السعر بالخارج يبدأ من 326 دولار، أي حوالي 6170 جنيه مصري.

Xiaomi Redmi K50i Show

مميزات Xiaomi Redmi K50i

• يأتي الهاتف بذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة.

• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم طبقة حماية الجيل الثالث.

• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.

• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 67 واط.

عيوب Xiaomi Redmi K50i

• لا يدعم الراديو FM.

• لا يدعم خاصية NFC.

🛑 شاهد أيضاً : مواصفات و سعر شاومي Poco F4 5G مميزاته وعيوبه

أحمد شوقي إبراهيم

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية، حاصل على معهد كمبيوتر ولغات، من أفضل هواياتي متابعة اخبار الموبايلات الحديثة ونشر ومواصفاتها وأسعارها ليتمكن القارئ من الاختيار الصحيح والمناسب قبل الشراء.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.