إطلاق هاتف Realme GT5 Pro الجديد لأول مرة في الخارج بمعالج قوي

أطلقت شركة Realme رسميًا هاتف Realme GT5 Pro الجديد في الخارج، والذي وصل رسميًا إلى السوق الصينية بمواصفاته القوية حيث يحتل هذا الهاتف الجديد مكانة رائدة بين المنتجات المماثلة، ويعتبر الهاتف نسخة متكاملة متطورة عن Realme GT5 الذي تم تقديمه بالخارج في أغسطس الماضي.

– الوزن: 218 جرام أو 224 جرام.

– الأبعاد: 161.7×75.1×9.2 ملم.

– الخامة الخارجية زجاج + إطار معدني، وهناك أيضاً نسخة ذات ظهر جلدي.

– الهاتف مقاوم للماء والغبار ومعتمد بمعيار IP64.

– يدعم تركيب شريحتي اتصال 5G، لكن لا يدعم تركيب بطاقات الذاكرة.



– الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1264×2780 بكسل، وجودة صورة 1.5K، وكثافة بكسلات 450 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، ومعدل تحديث 144 هرتز، ودعم HDR10+.

– المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة وهو أقوى معالج Cortex.

– واجهة التشغيل Realme UI 5.0 مبنية على نظام التشغيل Android 14.

– التخزين: 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، 16 جيجابايت رام، 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام.

– ذاكرة الوصول العشوائي (الرام) هي LPDDR5X، والذاكرة هي UFS 4.0.

– الكاميرا الأمامية (سيلفي) بدقة 32 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.5، تدعم تسجيل فيديو بجودة 2160p@30fps، وتدعم المثبت الإلكتروني

– ثلاث كاميرات خلفية، الأساسية 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/1.69، مستشعر سوني LYT-808 مع مثبت بصري، الثانية 50 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.6، مستشعر سوني IMX890، تكبير يصل إلى 2.7x Telephoto وأخيرة 8 ميجابكسل، العدسة فتحة العدسة F/2.2 وهي زاوية واسعة للغاية. – تدعم الكاميرا فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير فيديو بجودة 2160p@60fps، كما تدعم جميع العدسات المثبتات الإلكترونية، كما تدعم إنتاج الفيديو بتقنية Dolby Vision.

– مكبرات صوت استريو خارجية بتقنية Dolby Atmos.

– لا يدعم هذا الهاتف مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

– يدعم الهاتف مستشعرات NFC وIR Blaster.

– بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة وتدعم خاصية فتح القفل بالوجه.

– البطارية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5400 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 100 وات عبر USB Type C وشحن لاسلكي بقوة 50 وات.

– ألوان الهاتف هي الأسود والفضي والبرتقالي.

سعر هاتف Realme GT5 Pro

– يتوفر الهاتف في الصين بنسخة 256 جيجابايت (12 جيجابايت رام) بما يعادل 430 يورو.

– النسخة 256 جيجابايت (16 جيجابايت رام) بما يعادل 470 يورو.

– النسخة 512 جيجابايت (16 جيجابايت رام) ما يعادل 510 يورو،

-أما نسخة 1 تيرا مع 16 جيجا رام بسعر يُعادل 550 يورو، وسيُتاح الهاتف للبيع في الصين يوم 14 ديسمبر.