مواصفات و سعر شاومي Xiaomi 12 Lite مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها Xiaomi 12 Lite في سلسلة 12 الذي يأتي بمواصفات جيدة جداً من حيث المعالج القوي الداعم لشبكات 5G والشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميز مع ذاكرة التخزين الداخلية الرام بالأحجام الكبيرة بالإضافة إلى بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف شاومي 12 لايت وما هي مميزاته وعيوبه.