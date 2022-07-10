مواصفات و سعر شاومي Xiaomi 12 Lite مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة شاومي عن أحدث هواتفها Xiaomi 12 Lite في سلسلة 12 الذي يأتي بمواصفات جيدة جداً من حيث المعالج القوي الداعم لشبكات 5G والشاشة الكبيرة من نوع أموليد المميز مع ذاكرة التخزين الداخلية الرام بالأحجام الكبيرة بالإضافة إلى بطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف شاومي 12 لايت وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Xiaomi 12 Lite
الأبعاد والوزن وشبكات الإتصال
|الأبعاد
|• 159.3x 73.7x 7.3 مم
|الوزن
|• 173 جرام
|شبكات الإتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G، 5G
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
• 128 جيجا مع 8 جيجا رام• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
|الرام
|• 6، 8 جيحا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM7325 سناب دراجون 778G 5G
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 642L
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• MIUI 13
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أموليد – AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.55 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 402 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، خاصية Dolby Vision، طبقة حماية جورينج جوريلا جلاس 5
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 108 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 32 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4300 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 67 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
|• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب، انفراريد بورت
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
|• يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأخضر، البينك
سعر Xiaomi 12 Lite
• السعر بالخارج 448 دولار، أي حوالي 8450 جنيه مصري.
مميزات Xiaomi 12 Lite
• يأتي الهاتف بذاكرة تخزين ورام بسعة كبيرة.
• الشاشة تأتي من نوع أموليد المميز بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ.
• الكاميرات الخلفية والأمامية تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة واط.
عيوب Xiaomi 12 Lite
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 مم الخاص بسماعات الأذن.
• لا يدعم إضافة كارت ميموري.
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