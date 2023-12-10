إطلاق هاتف OnePlus 12 الجديد في الصين بمواصفات قوية

أطلقت شركة OnePlus Mobile، التابعة لمجموعة BBK Group، رسميًا هاتفها المحمول الرائد الجديد OnePlus 12، ويتمتع الهاتف بمجموعة كاملة من المواصفات الشاملة الرائدة في فئته، وقد ظهر لأول مرة في السوق الصينية في حفل إحياء الذكرى العاشرة لتأسيس العلامة التجارية الصينية.

مواصفات هاتف OnePlus 12

– الوزن 220 جرام، الأبعاد 163.3×75.8×9.2 ملم

مع مظهر زجاجي كامل، وإطار من الألومنيوم، والجزء الخلفي الزجاجي للهاتف محمي بطبقة من زجاج الجوريلا جلاس.

– الهاتف مقاوم للماء والغبار ومعتمد بمعيار IP65.

– يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال 5G ولكن لا يدعم تركيب كارت ذاكرة خارجية.

– تتميز الشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.82 بوصة بدقة 1440×3168 بكسل، وجودة صورة QHD+، وكثافة بكسلات 510 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 4500 شمعة، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم HDR10+ وDolby Vision، ومحمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2.

– المعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ثماني النواة وهو أقوى معالج Cortex.

– تعتمد واجهة Oxygen 14 الخاصة بـ OnePlus على نظام التشغيل Android 14.

– التخزين: 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، أو 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، أو 1 تيرابايت مع 16 جيجا بايت رام أو 24 جيجا بايت رام، والذاكرة هي UFS 4.0، وذاكرة الوصول العشوائي هي LPDDR5.

– كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، فتحة عدسة F/2.4، تدعم تسجيل الفيديو بجودة HDR و2160p@30fps، وتدعم المثبت الإلكتروني.

كاميرات خلفية ثلاثية، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.7 ومزودة بمستشعر Sony Lytia 808 ومثبت بصري. الكاميرا الثانية بدقة 64 ميجابكسل، وتأتي بفتحة عدسة F/2.6 ومثبت بصري. تتيح العدسة المقربة تكبيرًا يصل إلى 3x دون فقدان التفاصيل. والأخيرة هي كاميرا بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة. عدسة F/2.2 مزودة بمستشعر Sony IMX581 ذو الزاوية الواسعة جدًا للتصوير الفوتوغرافي بزاوية واسعة.

– تدعم الكاميرا الخلفية فلاش LED مزدوج، وتدعم تصوير فيديو بجودة 8K بمعدل 24 إطار في الثانية، وتدعم التثبيت الإلكتروني للصورة، كما تدعم تقنية الـ Dolby Vision.

– سماعات خارجية ستريو للهاتف، ولا يدعم هذا الهاتف مقبس سماعة الرأس مقاس 3.5 ملم.

– يدعم الهاتف مستشعرات NFC و IR Blaster.

– بصمة الإصبع موجودة أسفل الشاشة وتدعم خاصية فتح القفل بالوجه.

– بطارية ليثيوم بوليمر بسعة 5400 مللي أمبير مع شحن فائق السرعة بقدرة 100 واط عبر USB Type C ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

– ألوان الهاتف هي الأسود، الأخضر، والفضي.

سعر هاتف OnePlus 12

– يتوفر الهاتف الجديد في السوق الصيني بسعر يعادل 605 دولارات أمريكية للنسخة 256 جيجابايت (12 جيجابايت رام).

– النسخة 512 جيجابايت (16 جيجابايت رام) بسعر يعادل 680 دولارًا أمريكيًا.

– النسخة 1 تيرابايت (رامات 16 جيجابايت) بسعر 605 دولار.

– الإصدار 1 تيرابايت مع 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ما يعادل 820 دولارًا أمريكيًا، ومن المتوقع أن يكون متاحًا عالميًا في يناير من العام المقبل.