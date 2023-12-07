تقديم هاتف Xiaomi Redmi 13C 5G الاقتصادي الجديد في الخارج

أعلنت شركة Xiaomi عن هاتف Xiaomi Redmi 13C 5G الذي سينطلق للمنافسة في السوق الهندي، كما أطلقت رسميًا أحدث هواتفها الاقتصادية في الخارج. ويقال إن هذا الهاتف يختلف عن هاتف Xiaomi Redmi 13C الذي تم إطلاقه عالمياً في الأسواق العربية قبل بضعة أسابيع. نظرًا لأن الهاتف جديد ويدعم تقنية 5G.

مواصفات هاتف ريدمي 13C 5G

– يزن الهاتف 192 جرامًا وأبعاده 168x78x8.1 ملم.

– المادة الخارجية كلها من البلاستيك.

– هذا الهاتف مقاوم لرذاذ الماء والغبار الخفيف.

– يدعم التثبيت المتزامن لبطاقتي SIM 5G باستخدام بطاقة الذاكرة.

– شاشة IPS LCD مقاس 6.74 بوصة بدقة 720 × 1600 بكسل وجودة HD+، وكثافة بكسلات 260 بكسل لكل بوصة، وسطوع يصل إلى 600 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث 90 هرتز، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass على الشاشة.

– تعتمد واجهة MIUI 14 الخاصة بشركة Xiaomi على – نظام التشغيل Android 13.

– مساحة تخزين 128 جيجابايت (4 جيجابايت رام، 6 جيجابايت رام، أو 256 جيجابايت (8 جيجابايت رام))

ذاكرة الوصول العشوائي هي LPDDR4X، والتخزين هو UFS 2.2.

– كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل مع دعم HDR وتسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية

– الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8 وعدسة إضافية (لم يتم الكشف عن التفاصيل)، كما تأتي بفلاش LED وتدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

مكبر صوت خارجي أحادي للهاتف

– يدعم الهاتف منفذ سماعات الرأس 3.5 ملم.

– الهاتف لا يدعم تقنية NFC.

– لا يوجد مستشعر القرب الفعلي.

– بصمة الإصبع موجودة على زر الطاقة

– يدعم الهاتف فتح القفل عن طريق التعرف على الوجه.

– البطارية Li-Po بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات ويتم شحنها عبر منفذ USB من النوع C.

– ألوان الهاتف: أخضر، أسود، فضي.

الأسعار الرسمية لهاتف Xiaomi Redmi 13C 5G الجديد في الهند هي:

نسخة 128 جيجا بايت مع 4 جيجا بايت رام بقيمة 120 دولارًا، نسخة 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام بقيمة 140 دولارًا، نسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام بقيمة 160 دولارًا.. ومن المقرر إطلاقه في الهند في 16 ديسمبر من العام المقبل.