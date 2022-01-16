أفضل وأسهل طريقة لعمل الفول المعلب في المنزل

الفول من الأكلات الشعبية المشهورة والمعروفة في الكثير من البلاد العربية خاصة مصر كوجبة أساسية في الإفطار او العشاء ، وقد عرف الفول كنوع من البقوليات منذ آلاف السنين بالعديد من الوصفات اللذيذة والشهية التي لا يمكن مقاومتها بأي شكل من الأشكال وهو من الأطعمة المغذية جدا والمفيد لبناء الجسم، ومع الوقت تم تصنيع الفول المدمس المعلب الجاهز الذي يمكن تحضيره في وقت سريع جدًا وعمل أشهى الأطباق من الفول بالطحينة أو بالطماطم وغيرها من الإضافات الأخرى.

طريقة تحضير الفول المعلب

المقادير

علبة كبيرة من الفول المعلب المدمس.

فص ثوم

ملعقة كبيرة طحينة حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

ملعقتان صغيرتان ملح

حبة طماطم

قليل من البقدونس المقطع

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير

نقوم بفتح علبة الفول المدمس بحرص وبطريقة آمنة.

في إناء مناسب نقوم بوضع محتويات العلبة من الفول المدمس ونتركه حتى يغلي على نار هادئة.

ثم نقوم بهرس الفول جيدًا ونضيف إليه الملح والثوم المفروم وعصير الليمون والطماطم بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة ثم نضيف الطحينة ونقلب بشكل جيد حتى يمتزج الخليط ويصبح جاهز.

في النهاية بعد رفع الطبق عن النار نقوم بإضافة البقدونس المفروم ونضع الفول في وعاء التقديم ونضع عليه زيت الزيتون ونزينه بالليمون وقليل من البقدونس.

يقدم مع الخبز ويمكن إعداد تلك الوصفة على الفطور أو العشاء.

فوائد الفول للجسم