على طريقة المطاعم الفاخرة.. تحضير أجنحة الدجاج بالصوص الحار في المنزل
تقدم المطاعم الفاخرة وجبة مميزة وشهية ألا وهى أجنحة الدجاج بالصوص الحار، كما يمكنك تقديمها لأسرتك في المنزل بكل سهولة بدلًا من الذهاب إلى المطاعم ودفع تكاليف باهظة لشراء أجنحة الفراخ بالصوص الحار، والصوص الحار يعد من أكثر الأطباق المفضلة عند الكثير من الأفراد حول العالم، كما أن التنوع في الطعام أصبح أمرًا مرغوبًا ومفضلًا عند الجميع، لذا عليك سيدتي أن تنوعي في وصفاتك حتى لا يشعر أطفالك وأسرتك بالملل من تناول الأطباق التقليدية بشكل متكرر.
طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالصوص الحار
وصفة أجنحة الدجاج بالصوص الحار يمكن لأي سيدة منزل عصرية أن تقدمها وتحضرها في منزلها بكل سهولة، حيث لا يأخذ تحضيرها الكثير من الوقت فهي فقط تكون جاهز خلال ٣٠ دقيقة فقط، لذا اتبعي السطور التالية:
المقادير
- كيلو من أجنحة الدجاج.
- ملح حسب الرغبة.
- ربع ملعقة بصل بودر.
- ربع ملعقة ثوم بودرة.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.
- زيت للقلي.
- صوص حار بالكمية المناسبة لكي.
- ملعقة صغيرة من السمسم.
طريقة تحضير أجنحة الدجاج
- احضري إناء عميق وضعي فيه أجنحة الدجاج بعد غسلها جيدًا، ثم ضعي عليها الملح والفلفل والبابريكا والثوم والبصل.
- قلبي المكونات مع الدجاج جيدًا حتى تتبل الأجنحة جيدًا.
- ضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد مرور ساعة اخرجيها من الثلاجة واقليها في زيت ساخن جدًا.
- ولكن مع التقليب المستمر.
- بعد أن تنتهي من قلي الدجاج ضعيه في إناء آخر ضعي عليه الصوص الحار وقلبي، ولكن بعد الحصول على اللون الذهبي الجميل
- ضعي السمسم على الأجنحة المغرقة بالصلصة الحارة.
- عند التأكد من تمام النضج انزلها من على النار وقدميها ساخنة لأسرتك.