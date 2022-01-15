على طريقة المطاعم الفاخرة.. تحضير أجنحة الدجاج بالصوص الحار في المنزل

تقدم المطاعم الفاخرة وجبة مميزة وشهية ألا وهى أجنحة الدجاج بالصوص الحار، كما يمكنك تقديمها لأسرتك في المنزل بكل سهولة بدلًا من الذهاب إلى المطاعم ودفع تكاليف باهظة لشراء أجنحة الفراخ بالصوص الحار، والصوص الحار يعد من أكثر الأطباق المفضلة عند الكثير من الأفراد حول العالم، كما أن التنوع في الطعام أصبح أمرًا مرغوبًا ومفضلًا عند الجميع، لذا عليك سيدتي أن تنوعي في وصفاتك حتى لا يشعر أطفالك وأسرتك بالملل من تناول الأطباق التقليدية بشكل متكرر.

طريقة تحضير أجنحة الدجاج بالصوص الحار

وصفة أجنحة الدجاج بالصوص الحار يمكن لأي سيدة منزل عصرية أن تقدمها وتحضرها في منزلها بكل سهولة، حيث لا يأخذ تحضيرها الكثير من الوقت فهي فقط تكون جاهز خلال ٣٠ دقيقة فقط، لذا اتبعي السطور التالية:

المقادير

كيلو من أجنحة الدجاج.

ملح حسب الرغبة.

ربع ملعقة بصل بودر.

ربع ملعقة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

زيت للقلي.

صوص حار بالكمية المناسبة لكي.

ملعقة صغيرة من السمسم.

طريقة تحضير أجنحة الدجاج