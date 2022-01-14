طريقة عمل البسطرمة المنزلية بمكونات بسيطة ومتوفرة
البسطرمة هي أكلة قديمة أصلها من المطبخ العثماني والأرماني وهي عبارة عن لحم بقري يتم إمراره بعدة عمليات لكي يتحول في النهاية إلى البسطرمة مثل التمليح والتتبيل والتجفيف، ويمكن استخدام البسطرمة بعدة وصفات مختلفات سواء مع البيض أو ساندوتشات أو مع الباستا فإن البسطرمة من أنواع الطعام التي تدخل في الكثير من الوصفات الشهية ولهذا يفضلها عدد كبير من الأشخاص، وفيما يلي لمن لا يفضل شراء البسطرمة الجاهزة نعرفكم على طريقة عمل البسطرمة المنزلية.
مكونات عمل البسطرمة
يتم تحضير المكونات التالية من أجل إعداد البسطرمة في المنزل مثل المباعة في المتاجر وهي:
- لحم بقري: واحد كيلو جرام.
- كبابة صينية: مقدار نصف الملعقة الصغيرة.
- ثوم: ثلاثة فصوص مفرومة.
- شطة بودرة: حوالي ربع الملعقة الكبيرة.
- حبوب الحلبة: ثلاث من الملاعق كبيرة الحجم.
- كمون بودرة ناعم: ربع الملعقة كبيرة الحجم.
- فلفل أسود: مقدار ربع إلى نصف ملعقة كبيرة الحجم.
- بابريكا: ملعقتين إلى ثلاث ملاعق بحجم كبير.
- كمية من خيوط المطبخ.
- قماش الجبن.
- ملح خشن: نصف ملعقة حجمها كبير.
طريقة إعداد البسطرمة المنزلية
- يتم التأكد من نظافة اللحم وغسله بالماء ولكن بطريقة مناسبة لعدم نشر البكتيريا في المكان بأكمله.
- ومن ثم تجفيف اللحم جيدًا من الماء وبعدها نحضر خيوط المطبخ للفها حول قطعة اللحم بشكل طولي وعقده جيدًا من نهاية الخيط.
- نحضر وعاء عميق لنضع به اللحم ورش الملح والفلفل الأسود عليه على أن يصل للكتلة بأكملها ونغلق الوعاء لمدة أربعة أيام.
- بعد تلك الفترة نغسل اللحم بالماء لنزيل الملح على أن يتم تعليق كتلة اللحم فوق الوعاء من أجل تصفية الماء جيدًا حوالي ساعة.
- نجهز قماش الجبن للفه حول اللحم ونحضر لوح خشب نظيف ووضعه فوق اللحم مع وضع ثقل مناسب فوقه لضغط قطعة اللحم.
- يظل الوضع هكذا يومين مع تغيير القماش مرتين باليوم ويتم بعد ذلك تعليقه لفترة أسبوع أو أكثر حتى تجف اللحمة.
- قبل تنزيل اللحم بيوم يتم خلط التوابل المتبقية مع بعضها في نفس الوعاء وإضافة مقدار قليل من الماء حتى نصل للقوام المطلوب ومن ثم نضع به اللحم.
يتم تقطيع اللحم لشرائح ويقدم جاهزًا.