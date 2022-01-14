طريقة عمل البسطرمة المنزلية بمكونات بسيطة ومتوفرة

البسطرمة هي أكلة قديمة أصلها من المطبخ العثماني والأرماني وهي عبارة عن لحم بقري يتم إمراره بعدة عمليات لكي يتحول في النهاية إلى البسطرمة مثل التمليح والتتبيل والتجفيف، ويمكن استخدام البسطرمة بعدة وصفات مختلفات سواء مع البيض أو ساندوتشات أو مع الباستا فإن البسطرمة من أنواع الطعام التي تدخل في الكثير من الوصفات الشهية ولهذا يفضلها عدد كبير من الأشخاص، وفيما يلي لمن لا يفضل شراء البسطرمة الجاهزة نعرفكم على طريقة عمل البسطرمة المنزلية.

مكونات عمل البسطرمة

يتم تحضير المكونات التالية من أجل إعداد البسطرمة في المنزل مثل المباعة في المتاجر وهي:

لحم بقري: واحد كيلو جرام.

كبابة صينية: مقدار نصف الملعقة الصغيرة.

ثوم: ثلاثة فصوص مفرومة.

شطة بودرة: حوالي ربع الملعقة الكبيرة.

حبوب الحلبة: ثلاث من الملاعق كبيرة الحجم.

كمون بودرة ناعم: ربع الملعقة كبيرة الحجم.

فلفل أسود: مقدار ربع إلى نصف ملعقة كبيرة الحجم.

بابريكا: ملعقتين إلى ثلاث ملاعق بحجم كبير.

كمية من خيوط المطبخ.

قماش الجبن.

ملح خشن: نصف ملعقة حجمها كبير.

طريقة إعداد البسطرمة المنزلية