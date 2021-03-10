طرحت شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة معاش بكرة للبيع عبر 150 فرع من فروع البنك الأهلي المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الماضي، وتتطلع الشركة إلى طرحها في فروع أكثر لإتاحتها لأكبر عدد من الراغبين في شرائها، وكانت الشركة قد بدأت طرح الوثيقة بداية العام الماضي في 14 فرع بشكل مبدئي، تم زيادتها إلى 40 حتى وصلت 100 فرع في يونيو الماضي، حتى وصلت 150 فرعًا مع نهاية شهر فبراير الماضي، ونوضح خلال السطور التالية تفاصيل وثيقة معاش بكرة التي تطرحها شركة مصر لتأمينات الحياة عبر فروع البنك الأهلي المصري .

طريقة شراء وثيقة معاش بكرة عن بُعد

يتيح البنك الأهلي المصري وثيقة “معاش بكرة” عبر محفظة “فون كاش” وهو أحد التطبيقات الإلكترونية المصرفية الذي أتاحها البنك على الهاتف المحمول، لتوفير الوقت والجهد على الراغبين في شراء الوثيقة والتسهيل عليهم وحفاظًا على سلامتهم بمنع التكدس في فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقدم الوثيقة مميزات عديدة أهمها منح معاش شهري ثابت لمدة 15 عامًا .

تفاصيل وثيقة معاش بكرة من البنك الأهلي

يتطلع كثير من الراغبين في شراء وثيقة معاش بكرة إلى معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالوثيقة ولا سيما الشروط والمميزات التي نوضحها في الآتي :

ضوابط شراء وثيقة معاش بكرة

لابد من توافر بعض الشروط لشراء وثيقة معاش بكرة، حتى يتسنى الحصول عليها والاستفادة بمميزاتها وهي :

يجب ألا يقل عمر المتقدم للشراء عن 18 ولا يزيد عن 59 سنة .

الحد الأدنى لمدة الوثيقة 5 سنوات .

الحصول على معاش الوثيقة بالطرق التالية : دفعة واحدة . نظام المعاش الشهري الثابت لمدة 10 سنوات . نظام المعاش الشهري الثابت لمدة 15 سنوات .

يتم صرف المعاش في الأعمار ( 50 أو55 أو 60 أو 65 عاما) .

لا يشترط إجراء كشف طبي على الراغبين في شراء الوثيقة، لكافة الأعمال والمبالغ .

يتم إلغاء الوثيقة أو تخفيض قيمتها في حالة عدم سداد العميل أقساط إضافية .

الحد الأدنى لقسط التأمين الواحد هو 500 جنيه، ويصل الحد الأقصى إلى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام .

مزايا وثيقة معاش بكرة

تقدم وثيقة معاش بكرة العديد من المميزات لأصحابها منها :