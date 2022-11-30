السعودية والمكسيك.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تصدرت مباراة السعودية والمكسيك مؤشرات البحث في جوجل، مع اقتراب انطلاق صافرة بداية المباراة المقرر إقامتها اليوم الأربعاء على ملعب لوسيل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

حيث ينتظر عشاق كرة القدم المباراة الحاسمة التي ستجمع بين المنتخب السعودي ونظيره المكسيكي، خلال الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في مونديال كأس العالم قطر 2022.

ويطمح المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز لحصد بطاقة التأهل لدور الـ 16 بالمونديال، كما يطمح منتخب المكسيك إلى الفوز في المباراة، وكان “أندريس جواردادو” قائد منتخب المكسيك، قد تحدث عن صعوبة مواجهة السعودية، مشيراً إلى أن منتخب بلاده يملك لاعبين أصحاب خبرة، واليوم سيكون حاسم للجميع.

وبغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا المقرر إقامتها اليوم أيضاً على ملعب استاد ٩٧٤، فإن فوز الأخضر على المكسيك يكفي لتأهلهم لدور الـ16.

وفي حالة تعادل السعودية والمكسيك، فإن شرط تأهل المنتخب السعودي هو خسارة الأرجنتين من بولندا في المباراة المقرر إقامتها اليوم، ضمن الجولة الختامية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك

تذاع مباراة المنتخب السعودي ونظيرة المكسيكي، على قنوات بي إن سبورت وهي الناقل الحصري لمباريات كأس العالم 2022 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب قنوات الكأس اكستر القطرية.

وكانت لجنة الفيفا قد أسندت إدارة مباراة السعودية والمكسيك في بطولة كأس العالم قطر 2022 إلى الحكم الدولي الإنجليزي «مايكل أوليفر»؛ ويعلق على المباراة «حسن العيدروس» قناة بي إن سبورت.