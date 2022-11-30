كأس العالم قطر 2022.. 7 متأهلين لدور الـ16 بالمونديال حتى الآن

وصل عدد المتأهلين لدور الـ16 في مونديال كأس العالم قطر 2022 حتى الآن 7 منتخبات، بعدما حجز منتخبا الولايات المتحدة وإنجلترا بطاقتي التأهل في المجموعة الثانية، بعد فوزهما على إيران وويلز، في ختام دور المجموعات.

وتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما حجز المركز الثاني منتخب الولايات المتحدة برصيد 5 نقاط، فيما توقف رصيد إيران عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، وتذيل ويلز المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وبذلك تكون المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 بالمونديال القطري حتى الآن هم: فرنسا والبرتغال والبرازيل وهولندا والسنغال وإنجلترا والولايات المتحدة.

وكان المنتخب الفرنسي هو أول من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بعدما حصد منتخب الديوك انتصارين متتاليين في دور المجموعات، بعد فوزه في المباراة الأولى على أستراليا بنتيجة 4/1، وعلى الدنمارك بنتيجة 2/1، ليحقق العلامة الكاملة، في رحلة حفاظة على اللقب الذي حمله الموسم الماضي.

بينما تصدرت هولندا ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، واحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط.

وكان من بين المتأهلين منتخبين حققا العلامة الكاملة بجانب فرنسا، وهما والبرازيل والبرتغال، الذين حسموا بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد أول جولتين.

حيث حجز منتخب البرتغال بطاقة تأهله إلى دور الـ16، بعد فوزة في المباراة الأولى على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفوزه على منتخب أوروجواي في المباراة الثانية بهدفين نظيفين، ليحقق بذلك العلامة الكاملة.

بينما حقق المنتخب البرازيلي هو الآخر انتصارين متتاليين، بعد فوزه في الجولة الأولى على صربيا بهدفين نظيفين، وفوزه في الجولة الثانية على سويسرا بهدف نظيف، ليحصد بذلك 6 نقاط ويلحق بالمتأهلين إلى دور الـ16 بمونديال كأس العالم قطر 2022.