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هيرفي رينارد: نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ لكرة القدم السعودية

نصر حماده

تحدث هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة المقرر إقامتها غداً الأربعاء بين السعودية والمكسيك، عن أهمية الفوز للمنتخب السعودي.

هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية

وصرح هيرفي قائلاً: “نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية، وعلينا أن نقاتل ونجتهد أمام منتخب يمتلك سجل أفضل منا”.

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هيرفي رينارد: نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ لكرة القدم السعودية 1 29/11/2022 - 7:37 م

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: “مباراة المكسيك هي مواجهة حياة أو موت وعلينا أن نقاتل يجب أن نركز على مباراتنا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التأهل بأيدينا”.

ومن جانبه صرح لاعب المنتخب السعودي محمد كنو: أن هيرفي رينارد أفضل مدرب قام بتدريبه خلال مسيرته ويود أن يقدم له كل ما يملك.

هيرفي رينارد: نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ لكرة القدم السعودية 4 29/11/2022 - 7:37 م

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب السعودية الفرنسي “هيرفي رينارد” والاعب “محمد كنو”، قبل انطلاق مباراة المكسيك والسعودية غداً الأربعاء على ملعب استاد لوسيل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

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نصر حماده

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.

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