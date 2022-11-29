هيرفي رينارد: نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ لكرة القدم السعودية

تحدث هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة المقرر إقامتها غداً الأربعاء بين السعودية والمكسيك، عن أهمية الفوز للمنتخب السعودي.

وصرح هيرفي قائلاً: “نخوض مباراة المكسيك لكي نكتب التاريخ من جديد لكرة القدم السعودية، وعلينا أن نقاتل ونجتهد أمام منتخب يمتلك سجل أفضل منا”.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي: “مباراة المكسيك هي مواجهة حياة أو موت وعلينا أن نقاتل يجب أن نركز على مباراتنا بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى التأهل بأيدينا”.

ومن جانبه صرح لاعب المنتخب السعودي محمد كنو: أن هيرفي رينارد أفضل مدرب قام بتدريبه خلال مسيرته ويود أن يقدم له كل ما يملك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب السعودية الفرنسي “هيرفي رينارد” والاعب “محمد كنو”، قبل انطلاق مباراة المكسيك والسعودية غداً الأربعاء على ملعب استاد لوسيل في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.