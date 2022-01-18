طريقة عمل الكبسة السعودية على اصولها مع الارز البسمتى الرائع بطريقة المطاعم

تعد الكبسة من الأطباق الشهية واللذيذة والتى يكون عليها إقبال كبير من الكبار والصغار.بالإضافة إلى محتواها الغني بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الانسان. كما أنها من الوجبات التى لاتحتاج الى جهد ووقت في عملها فيمكن بخطوات بسيطة إعدادها وتجهيزها فى المنزل بنفس الطعم والمذاق الخاص بالمطاعم. وفي الخطوات التالية نقدم طريقة عمل الكبسة السعودية مع الارز البسمتى.

مكونات ومقادير عمل الكبسة السعودى على طريقة المطاعم

اثنين كيلو من اللحم الضانى.

كيلو ونصف من الأرز البسمتي طويل الحبة.

ثلاث حبات من البصل المفروم .

خمس فصوص من الثوم المفروم.

ثم ثلاث من الطماطم المفرومة.

ست حبات من الهيل.

اربع ورقات من ورق اللورى.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من بهارات الكبسة المشكلة.

ملعقة من البابريكا.

ثم ملعقة من الكاري.

ثلاث ملاعق من الزيت.

حبتان من الليمون المجفف.

نصف ملعقة من القرفة.

مع نصف ملعقة من الزنجبيل.

ثم نصف ملعقة من الكمون.

كوب ونصف من الزبيب.

ايضا كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.

خطوات التحضير اللازمة لعمل الكبسة باللحم