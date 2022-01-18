طريقة عمل الكبسة السعودية على اصولها مع الارز البسمتى الرائع بطريقة المطاعم
تعد الكبسة من الأطباق الشهية واللذيذة والتى يكون عليها إقبال كبير من الكبار والصغار.بالإضافة إلى محتواها الغني بالفيتامينات والبروتينات والعناصر الغذائية الهامة والضرورية لصحة الانسان. كما أنها من الوجبات التى لاتحتاج الى جهد ووقت في عملها فيمكن بخطوات بسيطة إعدادها وتجهيزها فى المنزل بنفس الطعم والمذاق الخاص بالمطاعم. وفي الخطوات التالية نقدم طريقة عمل الكبسة السعودية مع الارز البسمتى.
مكونات ومقادير عمل الكبسة السعودى على طريقة المطاعم
- اثنين كيلو من اللحم الضانى.
- كيلو ونصف من الأرز البسمتي طويل الحبة.
- ثلاث حبات من البصل المفروم .
- خمس فصوص من الثوم المفروم.
- ثم ثلاث من الطماطم المفرومة.
- ست حبات من الهيل.
- اربع ورقات من ورق اللورى.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من الملح حسب الرغبة.
- ايضا ملعقة من بهارات الكبسة المشكلة.
- ملعقة من البابريكا.
- ثم ملعقة من الكاري.
- ثلاث ملاعق من الزيت.
- حبتان من الليمون المجفف.
- نصف ملعقة من القرفة.
- مع نصف ملعقة من الزنجبيل.
- ثم نصف ملعقة من الكمون.
- كوب ونصف من الزبيب.
- ايضا كوب من المكسرات المشكلة حسب الرغبة.
خطوات التحضير اللازمة لعمل الكبسة باللحم
- غسل اللحم ويقطع الى قطع حسب الرغبة .
- غسل الارز عدة مرات ثم ينقع فى الماء ثلث ساعة.
- وضع وعاء على النار ونضع بة الزيت حتى يسخن.
- نقوم بوضع البصل والثوم المفروم والتقليب حتى يصبح اللون ذهبى.
- نضع قطع اللحم ويتم التقليب حتى يتغير لونها الى البنى.
- بعد ذلك نضع جميع البهارات واضافة الملح على اللحمة وتقلب جيدا حتى تمتص من المكونات جيدا.
- ثم اضافة الليمون المجفف وصلصة الطماطم الى المكونات واللحم مع التقليب بعض الوقت.
- اضافة عشر أكواب من الماء الى الخليط يغطى الوعاء وتترك المكونات حتى تقارب قطع اللحم على النضج.
- ثم نقوم بتصفية الارز بعد النقع وإضافته الى خليط اللحمة.مع ضبط مقدار الماء اللازم لتسوية الارز والملح.
- يغطى الوعاء ويترك حتى يتشرب الأرز الماء ثم نقوم بوضع الكركم فى الوعاء والتقليب نصف تقليبه.
- بوضع الكركم على نصف الوعاء ويترك النصف الآخر بدون كركم للحصول على أرز اصفر وابيض مشكل.
- وضع الزبيب على سطح الوعاء حتى يتشرب من البخار .
- ثم يتم تغطية الوعاء حتى تمام النضج. وفى النهاية نقوم بافراغ المكونات فى صينية تقديم الطعام .
- نقوم بوضع المكسرات على الأرز واللحم وتقدم بعد ذلك بجانب السلطات والصوص وشرائح البصل والفلفل.