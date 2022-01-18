طريقة عمل ام على اللذيذة والرائعة بالتوست وعدة وصفات

تعتبر أم علي من وصفات الحلويات اللذيذة والشهية والمميزة والتى يمكن إعداده بعدة طرق مختلفة وشهية. وأصبحت حلوى أم على من الحلويات المنتشرة فى مصر والوطن العربى. وتعتبر طريقة ام على من الوصفات السهلة والتى يمكن تحضيرها بكل سهولة ويسر. ويمكن اعداد ام على بالتوست او الجلاش او الرقاق أو الباف باسترى وتناسب حلوى ام علي جميع الاذواق. تعتبر طريقة ام على من الوصفات السهلة والبسيطة ولكنها لا تختلف فى التحضير فى طريقة ام على بالتوست او الجلاش او الباف باسترى.

طريقة عمل ام علي بالتوست

مكونات ام علي بالتوست

خمسة عشر قطعة من التوست الابيض.

ثلاث اكواب من الحليب السائل.

لتر الحليب المكثف المحلى.

كوب ونصف من السكر.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من القرفة.

كوب ونصف من الكريمة المخفوقة.

نصف كوب من جوز الهند.

ثم نصف كوب من الزبيب.

مع كوب من الجوز و اللوز الجروش.

ايضا كوب من الفستق الحلبي.

طريقة وخطوات التحضير ام على

نقوم بازاله اطراف خبز التوست بالسكين.

بعد ذلك يتم تقطيع خبز التوست إلى مكعبات صغيرة.

تحميص خبز التوست فى صينية فى الفرن.

تسخين الحليب والحليب المكثف ونصف كمية الزبدة فى وعاء على النار حتى يغلى .

ثم اضافة القرفة المطحونة والفانيليا والسكر .

ثم التقليب حتى يغلى الخليط نحضر طواجن الفرن او قالب البيروكس ونضع التوست المحمص فيه.

نسكب خليط الحليب فوقها. تزيين الاطباق بالجوز واللوز و بجوز الهند والزبيب والفستق الحلبي.

وضع باقى الزبدة و الكريمة على السطح.

ثم ادخالها الفرن بعد تسخينه على 180 درجة لمدة عشرين دقيقة.

نخرج اطباق ام على من الفرن ثم تقدم ام على بعد ذلك .

هناك طرق عديدة لعمل ام على