طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالجمبري فى المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة مثل محلات البيتزا

لا يوجد تقييمات حتى الآن، كن أول من يعطي تقييم!

البيتزا من المعجنات الشهية واللذيذة التي اشتهرت فى “المطبخ الإيطالي” وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بسبب مذاقها الرائع وتعتبر البيتزا من المعجنات السهلة في التحضير والبسيطة جداً في مكوناتها فهي تعتمد بشكل أساسي على الدقيق، والماء، والخميرة و تحشى بحشوات مختلفة مثل اللحوم، والدجاج وتضاف إليها أنواع كثيرة من الجبن ومن أشهرها الجبنه الموتزاريلا التي تعطي طعم رائع ومميز للبيتزا فهى لذيذة وتعتبر من الوجبات المشبعة جداً التي تستطيعي سيدتي أن تصنعيها و تقدميها لأطفالك وكل أفراد أسرتك وفى هذا المقال سوف أعرفك سيدتى على طريقة تحضير البيتزا بالجمبري فى خطوات سهلة وبسيطة لكي تصنعيها بنفسك فى المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة من محلات البيتزا وارجوا أن تنال إعجابك.

طريقة تحضير البيتزا بالجمبري

مكونات عجينة البيتزا

2 كوب من الدقيق

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة كبيرة من السكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب من الماء الدافئ

لحشوة البيتزا نحتاج

1/2 كيلو من الجمبري

1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

3 ملاعق كبيرة من الزيت

1/2كوب جبنة موتزاريلا

لتحضير صلصة البيتزا نحتاج

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب

2 ملعقة كبيرة من الصلصة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة زعتر

طريقة تحضير البيتزا