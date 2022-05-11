طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالجمبري فى المنزل خطوة بخطوة بكل سهولة مثل محلات البيتزا
البيتزا من المعجنات الشهية واللذيذة التي اشتهرت فى “المطبخ الإيطالي” وانتشرت بعد ذلك في جميع أنحاء العالم بسبب مذاقها الرائع وتعتبر البيتزا من المعجنات السهلة في التحضير والبسيطة جداً في مكوناتها فهي تعتمد بشكل أساسي على الدقيق، والماء، والخميرة و تحشى بحشوات مختلفة مثل اللحوم، والدجاج وتضاف إليها أنواع كثيرة من الجبن ومن أشهرها الجبنه الموتزاريلا التي تعطي طعم رائع ومميز للبيتزا فهى لذيذة وتعتبر من الوجبات المشبعة جداً التي تستطيعي سيدتي أن تصنعيها و تقدميها لأطفالك وكل أفراد أسرتك وفى هذا المقال سوف أعرفك سيدتى على طريقة تحضير البيتزا بالجمبري فى خطوات سهلة وبسيطة لكي تصنعيها بنفسك فى المنزل دون الحاجة لشرائها جاهزة من محلات البيتزا وارجوا أن تنال إعجابك.
طريقة تحضير البيتزا بالجمبري
مكونات عجينة البيتزا
- 2 كوب من الدقيق
- 2 ملعقة كبيرة من الزبادي
- 2 ملعقة كبيرة من اللبن البودرة
- 1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية
- 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- 1 ملعقة كبيرة من السكر
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح
- 1 كوب من الماء الدافئ
لحشوة البيتزا نحتاج
- 1/2 كيلو من الجمبري
- 1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
- 1 ملعقة صغيرة ملح
- 1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة كمون
- 3 ملاعق كبيرة من الزيت
- 1/2كوب جبنة موتزاريلا
لتحضير صلصة البيتزا نحتاج
- 2 ملعقة كبيرة من الكاتشب
- 2 ملعقة كبيرة من الصلصة
- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر
- 1 ملعقة صغيرة بصل بودر
- 1 ملعقة صغيرة زعتر
طريقة تحضير البيتزا
- احضري سيدتي وعاء عميق وضعي فيه الدقيق، والخميرة، والسكر، واللبن البودرة، والملح وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً.
- ضعي بعد ذلك الزبادي، وزيت الزيتون، والماء الدافئ وقومي بعجن جميع المكونات مع بعض مرة أخرى.
- اتركي العجينة ترتاح في مكان دافئ لمدة ساعة وقومي بتغطية العجين حتى تختمر سريعاً.
- قومي بتحضير حشوة البيتزا عن طريق وضع مقلاة على نار هادئة وبعد ذلك ضعي فيها الزيت والثوم وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً وبعد ذلك ضعي الجمبري، والملح، والفلفل، والكمون، وعصير الليمون وقومي بتقليبهم مرة ثانية وعندما يتغير لون الجمبرى إرفعي المقلاة من على النار.
- قومي بإحضار صينية البيتزا وضعي فيها قليل من الزيت وبعد ذلك ضعي العجينة وقومي بفرد العجينة فى الصينية وقومي بوضع صلصة البيتزا وبعد ذلك حشوة الجمبري وضعي الجبنة الموتزاريلا وقومي بتوزيعها على العجينة كلها.
- ادخلي الصينية الفرن بعد ذلك علي درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة وعندما تنضج اخرجيها من الفرن وزينيها بالبقدونس المفروم وقطعيها وقدميها لعائلتك وأفراد أسرتك كنوع من الوجبات اللذيذة والخفيفة وارجوا أن تجربي الوصفة وتنال إعجابك.