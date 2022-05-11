مسلسل الاختيار.. 3 أسباب وراء الجدل المثار

حالة من الجدل أثارها مسلسل الاختيار في العموم ومسلسل الاختيار 3 على وجه التحديد، واستمرت حالة الجدل تلك قبل عرض مسلسل الاختيار في موسم رمضان 2022 وأثناء عرضه، وحتى نهاية موسم مسلسلات رمضان، فما السبب في ذلك؟.

هناك ثلاثة أسباب رئيسية نراها من وجهة نظرنا تقف خلف كل هذا الجدل المثار حول قصة وتنفيذ مسلسل الاختيار 3، نستعرضها معكم في السطور التالية.

حدث تاريخي في مسلسل الاختيار 3

على مدار تاريخ الدراما المصرية لم يتم تجسيد شخصية رئيس مصري مازال يجلس علي سدة الحكم بتلك التفاصيل والكيفية التي تمت مع شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى جانب أخر يعد إتقان الفنان ياسر جلال لشخصية الرئيس كان أحد أسباب نجاح المسلسل وكثرة الجدل حوله، فهناك من يري أنه نجح نجاحا منقطع النظير في تجسيد شخصية الرئيس، وآخرون يرون أن الرئيس السيسي شخصيته وطريقته مختلفة وصعب تجسيدها.

مسلسل الاختيار 3 يقدم أحداثا عاشها الجميع

الحقبة التاريخية التي يناقشها ويعرضها مسلسل الاختيار 3 هي تاريخ حديث شهده كل من تجاوز عمره العشر سنوات، وذلك دعى كل المشاهدين لمتابعته حتى يتذكروا ماحدث ويقارنوا بين الدراما والواقع الذي عايشوه.

وهو أيضا أمر جديد علي المشاهد المصري، حيث كان في الماضي لايتم تقديم أعمال درامية خاصة بالجيش المصري وبطولاته وبطولات الشرطة إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة.

الاختيار 3 قدم كواليس حقيقية

المشاهد المصري يعشق الكواليس، ومعرفة الأمور الغائبة عن الجميع، والمقاطع الحقيقية التي كانت تعرض بين مشاهد الاختيار 3 أو في نهاية الحلقات؛ دفعت الكثير من المشاهدين لمتابعة المسلسل رغبة منهم في معرفة تلك الكواليس والاطلاع علي كل الحقائق.

هذه كانت ثلاثة أسباب رئيسية وراء الجدل المثار حول مسلسل الاختيار 3، وفي النهاية هو قدم أحداثا شاهدها الجميع وهو تحد كبير ويعد أحد أهم أسباب نجاحه ونسب المشاهدة العالية التي حققها.

مسلسل الاختيار منذ الجزء الأول وهو يعد حالة مختصة بذاتها، ولا يمكن الحكم عليه بكونه مجرد عمل درامي، فهو يجسد أحداثا تاريخية حقيقية ويوثق وقائع وأجزاء هامة من عمر بلدنا مصر.