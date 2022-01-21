Remix.. ميزة جديدة رائعة من إنستجرام بشأن الفيديوهات ومنافسة تيك توك

أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية منصة إنستجرام Instagram عن ميزة جديدة رائعة بشأن دمج الفيديوهات والمعروفة بـ”Remix” وهى شبيه بالخاصية الشهيرة على تطبيق تيك توك “TikTok Duets”، حيث أصبح بإمكان المستخدمين على المنصة خلال الفترة القادمة إعادة مزج أي محتوى للفيديو على التطبيق وليس كما كان في السابق مقاطع الفيديو الموجودة على ريلز فقط.

إنستجرام تتيح ميزة دمج الفيديوهات

من جانبه أوضح موقع “TechCrunch” أن التطبيق قد أطلق ميزة Remix في شهر مارس الماضي 2021 على الفيديوهات الخاصة بـ”ريلز”، ولكنه قام خلال هذه الفترة بإتاحتها لجميع المستخدمين على فيديوهات المنصة بشكل كامل، حيث تتيح تلك الميزة الجديدة الرائعة التي أطلقها التطبيق خلال هذه الفترة تسجيل فيديوهات جنباً إلى جنب مع أي مقطع فيديو من مستخدم آخر، حيث تُعتبر وسيلة تعاون أو ابراز محتوى عبر منصة Instagram Reels.

ويستهدف تطبيق إنستجرام تقديم المزيد من الخدمات لمنشئ المحتوى خلال هذه الفترة، وذلك من أجل إعادة ابتكار المحتوى الخاص بهم وكذلك التعاون مع الآخرين ودمج مقطع فيديو بخلاف خاصة ريلز، كما يمكن للمستخدمين استخدام جميع أدوات ريلز في التطبيق.

يسمح التطبيق للمستخدمين عند استخدام ميزة Remix الجديدة التي أعلن عنها التطبيق النقر على القائمة ذات الثلاث نقاط من أي فيديو عام على التطبيق يتم نشره، ويختار إعادة دمج هذا الفيديو، حيث يمكنك تسجيل إجابتك أو تحميل مقطع فيديو من ألبوم الهاتف الخاص بك، ويمكن دمج مقطع فيديو المستخدم بشكل كلي أو جزئي.