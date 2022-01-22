سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro Max

أحمد أشرف

نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max هذا الجهاز الذي حير الكثير من المستخدمين و المتابعين و المراجعين و حتى المحبين لشركة Apple العملاق الأمريكي صاحبة سلسلة iPhone.

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يعدّ هاتف أيفون 13 برو ماكس هو أخر إصداراتها وخلاصة إنتاج مبتكريها في ظل تصاعد المنافسة في مجال التقنية ولا سيما مجال الهواتف المحمولة، مما جعل شركة Apple تتشبع لإنتاج عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، وذلك بعكس الإصدارات الأجهزة السابقة التي كانت تعتمد في السابق على إصدار واحد فقط لهاتف واحد فقط في السنة ولكن تغييرات السوق ومبدأ العرض والطلب واحتدام المنافسة في هذا المجال اجبر شركة أبل على التنوع في الإصدارات.

Apple iPhone 13

نتعرف إلى المواصفات الداخلية لجهاز iPhone 13 Pro Max بتفاصيل اكثر عن قرب:-

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سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro Max 1 22/1/2022 - 12:16 ص

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
الشاشة بمقاس 6.7 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1284x 2778

Apple iPhone 13 Pro Max

الوزن 240 جرام
الأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.7 مللي متر

Apple iPhone 13 Pro Max

مقاومة الماء مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
نظام التشغيل iOS 15

Apple iPhone 13 Pro Max

نوع SIM يدعم شريحتين:-

شريحة من نوع Nano SIM

والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G
الألوان يتوفر بأربعة ألوان:-

(الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح، الرصاصي الغامق)

Apple iPhone 13 Pro Max

خامة الظهر زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass

والإطار من معدن الأستانليس ستيل
حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass

Apple iPhone 13 Pro Max

الكاميرا الأمامية بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD  وكاميرا عزل من نوع SL 3D
الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:-

الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل

الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل

الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة)

الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR

فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED

Apple iPhone 13 Pro Max

البطارية بطارية سَعَة 4352 مللي أمبير
الشحن يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت

الشحن اللاسلكي:-

شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت

أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت

Apple iPhone 13 Pro Max

السماعات والبصمة وكارت الذاكرة المنفصل لا يدعم مدخل للسماعات ولا يدعم الراديو ولا يدعم أيضا بصمة الأصابع ولا مدخل لكارت ذاكرة خارجي

يدعم فقط بصمة الوجه
المعالج
سداسي النواة من نوع Apple A15 Bionic الخاص بأبل بتكنولوجيا 5 نانو متر

Apple iPhone 13 Pro Max

الذاكرة الداخلية يتوفر بأربع إصدارات:-

128 جيجا بايت

أو 256 جيجا بايت

أو 512 جيجا بايت

أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت)
الذاكرة العشوائية (الرامات) 6 جيجا بايت

Apple iPhone 13 Pro Max

التوصيلات التي يدعمها ألاتصال اللاسلكي بالأنترنت (وآي فاي) Wi-Fi البلوتوث BLUETOOTH نظام الملاحة جي بي أس GPS إن إف سي NFC يو إس بي USB
التوصيلات التي لا يدعمها الراديو Radio (التوصيل بالأشعة تحت الحمراء عن قرب) Infrared
أحمد أشرف

كاتب ومدون ومحرر ويوتيوبر وباحث فى شتى مجالات الحياة.


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تعليق 1
  1. شيماء النايلي يقول

    نشاالله نكون الرابحة

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