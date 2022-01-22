سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro Max

نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max هذا الجهاز الذي حير الكثير من المستخدمين و المتابعين و المراجعين و حتى المحبين لشركة Apple العملاق الأمريكي صاحبة سلسلة iPhone.

يعدّ هاتف أيفون 13 برو ماكس هو أخر إصداراتها وخلاصة إنتاج مبتكريها في ظل تصاعد المنافسة في مجال التقنية ولا سيما مجال الهواتف المحمولة، مما جعل شركة Apple تتشبع لإنتاج عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، وذلك بعكس الإصدارات الأجهزة السابقة التي كانت تعتمد في السابق على إصدار واحد فقط لهاتف واحد فقط في السنة ولكن تغييرات السوق ومبدأ العرض والطلب واحتدام المنافسة في هذا المجال اجبر شركة أبل على التنوع في الإصدارات.

نتعرف إلى المواصفات الداخلية لجهاز iPhone 13 Pro Max بتفاصيل اكثر عن قرب:-

الشبكات يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها الشاشة بمقاس 6.7 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1284x 2778

الوزن 240 جرام الأبعاد 160.8 × 78.1 × 7.7 مللي متر

مقاومة الماء مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة) نظام التشغيل iOS 15

نوع SIM يدعم شريحتين:- شريحة من نوع Nano SIM والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G الألوان يتوفر بأربعة ألوان:- (الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح، الرصاصي الغامق)

خامة الظهر زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass والإطار من معدن الأستانليس ستيل حماية الشاشة الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass

الكاميرا الأمامية بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD وكاميرا عزل من نوع SL 3D الكاميرات الخلفية أربعة كاميرات:- الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة) الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED

البطارية بطارية سَعَة 4352 مللي أمبير الشحن يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت الشحن اللاسلكي:- شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت

السماعات والبصمة وكارت الذاكرة المنفصل لا يدعم مدخل للسماعات ولا يدعم الراديو ولا يدعم أيضا بصمة الأصابع ولا مدخل لكارت ذاكرة خارجي يدعم فقط بصمة الوجه المعالج سداسي النواة من نوع Apple A15 Bionic الخاص بأبل بتكنولوجيا 5 نانو متر



الذاكرة الداخلية يتوفر بأربع إصدارات:- 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت) الذاكرة العشوائية (الرامات) 6 جيجا بايت