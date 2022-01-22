سعر و مواصفات جهاز Apple iPhone 13 Pro Max
نتعرف في هذا المقال على سعر ومواصفات هاتف iPhone 13 Pro Max هذا الجهاز الذي حير الكثير من المستخدمين و المتابعين و المراجعين و حتى المحبين لشركة Apple العملاق الأمريكي صاحبة سلسلة iPhone.
يعدّ هاتف أيفون 13 برو ماكس هو أخر إصداراتها وخلاصة إنتاج مبتكريها في ظل تصاعد المنافسة في مجال التقنية ولا سيما مجال الهواتف المحمولة، مما جعل شركة Apple تتشبع لإنتاج عدة إصدارات لنفس الجهاز (13 Mini و 13 Pro و 13 Pro Max و iPhone 13)، وذلك بعكس الإصدارات الأجهزة السابقة التي كانت تعتمد في السابق على إصدار واحد فقط لهاتف واحد فقط في السنة ولكن تغييرات السوق ومبدأ العرض والطلب واحتدام المنافسة في هذا المجال اجبر شركة أبل على التنوع في الإصدارات.
نتعرف إلى المواصفات الداخلية لجهاز iPhone 13 Pro Max بتفاصيل اكثر عن قرب:-
|الشبكات
|يستقبل حتى شبكات الجيل الخامس 5G شرط أن مشغل ألاتصالات يدعمها
|الشاشة
|بمقاس 6.7 بتردد 120 Hz من نوع Super Retina XDR OLED بدقة 1284x 2778
|الوزن
|240 جرام
|الأبعاد
|160.8 × 78.1 × 7.7 مللي متر
|مقاومة الماء
|مقاوم للماء والغبار بمقدرة IP68 (حتى 6 أمتار تحت الماء الصافي لمدة 30 دقيقة)
|نظام التشغيل
|iOS 15
|نوع SIM
|يدعم شريحتين:-
شريحة من نوع Nano SIM
والشريحة الثانية eSIM الخاصة بالجيل الخامس 5G
|الألوان
|يتوفر بأربعة ألوان:-
(الذهبي، الفضي، الأزرق الفاتح، الرصاصي الغامق)
|خامة الظهر
|زجاج مقوى مقاوم للكسر والخدش من نوع Gorilla Glass
والإطار من معدن الأستانليس ستيل
|حماية الشاشة
|الشاشة محمية بطبقة من الزجاج المقوى المقاوم للكسر والضغط والخدش من نوع Gorilla Glass
|الكاميرا الأمامية
|بجودة 12 ميجا بكسل بجودة 4K HD وكاميرا عزل من نوع SL 3D
|الكاميرات الخلفية
|أربعة كاميرات:-
الأولى الأساسية بجودة 12 ميجا بكسيل
الثانية للزوم بجودة 12 ميجا بكسيل
الثالثة بجودة 12 ميجا بكسيل أيضا (عدسة واسعة)
الرابعة عدسة سكانر أو عمق من نوع TOF 3D LiDAR
فلاش مزدوج ثنائي من نوع LED
|البطارية
|بطارية سَعَة 4352 مللي أمبير
|الشحن
|يدعم الشحن السريع حتى 20 وآت
الشحن اللاسلكي:-
شاحن لاسلكي من نوع MagSafe بقوة 15 وآت
أو شاحن مغناطيسي لاسلكي من نوع QI سريع بقوة 7.5 وآت
|السماعات والبصمة وكارت الذاكرة المنفصل
|لا يدعم مدخل للسماعات ولا يدعم الراديو ولا يدعم أيضا بصمة الأصابع ولا مدخل لكارت ذاكرة خارجي
يدعم فقط بصمة الوجه
|المعالج
|
سداسي النواة من نوع Apple A15 Bionic الخاص بأبل بتكنولوجيا 5 نانو متر
|الذاكرة الداخلية
|يتوفر بأربع إصدارات:-
128 جيجا بايت
أو 256 جيجا بايت
أو 512 جيجا بايت
أو 1024 جيجا بايت (تيرا بايت)
|الذاكرة العشوائية (الرامات)
|6 جيجا بايت
|التوصيلات التي يدعمها
|ألاتصال اللاسلكي بالأنترنت (وآي فاي) Wi-Fi البلوتوث BLUETOOTH نظام الملاحة جي بي أس GPS إن إف سي NFC يو إس بي USB
|التوصيلات التي لا يدعمها
|الراديو Radio (التوصيل بالأشعة تحت الحمراء عن قرب) Infrared
نشاالله نكون الرابحة