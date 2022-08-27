وصفة الدونات بالشكولاطة

المقادير :

كوب حليب دافئ.

2 حبات بيض.

1/3 كوب سكر.

ملعقة فانيلا.

ملعقة كبيرة خميرة الخبز.

ملعقة كبيرة خميرة كميائية.

كوب إلا ربع من كريمة شونتيي.

3 أكوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين زبدة.

زيت للقلي.

للتزيين:

250 غ من الشوكلاطة (سوداء أو بالحليب).

ملعقة كبيرة من الزيت.

كريمة الفستق.

طريقة التحضير:

في إناء نضع الحليب والسكر والبيض، ونقوم بمزجهم بواسطة الخلاط الكهربائي نضيف إليهم الخميرة الكميائية وخميرة الخبز،

نبدأ بإضافة الدقيق تدريجيا ومن ثم كريمة الشونتيي والزبدة نخلطها جيدا حتى تتشكل لنا عجينة لينة، نقوم بتغطيتها بورق السلوفان ونتركها تختمر لمدة ساعة.

بعدها نقوم بفتح العجينة على سمك 1 سنتيم بواسطة قالب دائري حجم متوسط نقوم بتقطيعها إلى دوائر مع عمل ثقب قطره 2 سنتيم في وسط كل دائرة، مرة أخرى نتركها تختمر لمدة عشرة دقائق على جهة نكون قد قمنا بتسخن الزيت لقلي حبات الدونات نقوم بقليها مع التقليب لتأخذ اللون الذهبي من الجهتين.

في كسرولة نسكب كمية من الماء، ونتركه يغلي ونقوم بتقطيع الشكولاطة إلى قطع ونضعها في حمام مريم نضيف إليها الزيت لتأخذ لمعة، نقوم بطلي الدونات بالشكلاطة، ثم نضع كريمة الفستق في كيس حلواني ونشكل بها خطوط.

للتزيين يمكننا ترصيعها بأي نوع من بالشكلاطة أو بالحبيبات الملونة.