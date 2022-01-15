طريقة عمل محشي ورق العنب بالليمون والبصل الأخضر

يعتبر محشي ورق العنب من الأطعمة المغذية والمفيدة فهو يحتوي على العديد من الخضروات التي تمد الجسم بما يحتاج إليه من فيتامينات، ولكن يجب الحرص جيداً لمن يتبعون نظاماً غذائياً بهدف المحافظة على أوزانهم لأنه يحتوي على سعرات حرارية عالية ولذلك يفضل دائماً تناول كميات قليلة منه حتى لا يتسبب في زيادة الوزن ويفسد نظامهم الغذائي الذي يتبعونه.

طريقة عمل محشي ورق العنب

يعد ورق العنب من أنواع الأغذية المفيدة فهو يساعد في تخفيف نزف الحيض والآلم المعدة ويقلل من الإفرازات المهبلية التي تصيب العديد من الفتيات، كما أنه مناسباً وصحياً لمرضى السكري لأنه يتضمن على نسبة مخفضة من السكر، بالإضافة إلى أن الخضروات الموجودة بالمحشي تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تعمل على المحافظة على صحة القلب، ولعمل محشي ورق العنب يمكن اتباع الخطوات الأتية:

المكونات

علبة من ورق العنب المعلبة أو 70 جرام من ورق العنب الطازج. كوبان من الأرز الأبيض. حبتان من الطماطم المفرومة. نصف كوب من البقدونس. نصف كوب من البصل الأخضر المفروم. ربع كوب من الفلفل الأخضر المفروم. ملعقة من الثوم الناعم. فلفل أحمر بحسب الرغبة. حبة من الطماطم المقطعة إلى شرائح. ملح. فلفل أسود. ربع كوب زيت زيتون.

خطوات التحضير