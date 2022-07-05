طريقة عمل بسكويت العيد الهش بأسهل طريقة وفي أقل وقت

يعتبر البسكويت من الحلويات التي تتميز بمذاقها الجميل الذي يحرص الكثير من الناس على شرائع أو تحضيره، كما أنه من الطقوس الأساسية خلال أيام العيد لدى المسلمين، لذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى، ابحث الكثير من النساء عن وصفات البسكويت، حيث يرغبون أن يكون بسكويت هش ومقرمش من أجل تناوله مع الشاي، ولذلك نحن في هذا المقال سنقدم لكي أسهل طرق لعمل البسكويت الهش في المنزل.

طريقة عمل البسكويت الهش

المقادير

3 كوب من الدقيق الأبيض.

2 بيضة.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

عصير برتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة كبيرة من النشا.

رشة من الملح.

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طريقة التحضير