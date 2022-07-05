طريقة عمل بسكويت العيد الهش بأسهل طريقة وفي أقل وقت
يعتبر البسكويت من الحلويات التي تتميز بمذاقها الجميل الذي يحرص الكثير من الناس على شرائع أو تحضيره، كما أنه من الطقوس الأساسية خلال أيام العيد لدى المسلمين، لذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى، ابحث الكثير من النساء عن وصفات البسكويت، حيث يرغبون أن يكون بسكويت هش ومقرمش من أجل تناوله مع الشاي، ولذلك نحن في هذا المقال سنقدم لكي أسهل طرق لعمل البسكويت الهش في المنزل.
طريقة عمل البسكويت الهش
المقادير
- 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- 2 بيضة.
- كوب من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- عصير برتقال.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- رشة من الملح.
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طريقة التحضير
- حضري وعاء كبير وضعي به المكونات : الدقيق، النشا، البيكنج بودر والملح.
- قلبي المكونات جيدا حتى تمتزج تماما ويترك جانبا.
- ضعي السكر والزبدة في وعاء آخر واخفقيهم جيدا باستخدام المضرب الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي.
- أضيفي البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام هش.
- قومي بإضافة اللبن والفانيليا ونستمر في الخفق ونضع خليط الدقيق.
- اعجني المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بتغطية العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة تقريبا.
- شكلي العجين بواسطة ماكينة البسكويت أو بأي طريقة أخرى.
- أحضري صينية مغطاة بورق الزبدة وقومي برص البسكويت .
- ادخلي البسكويت الفرن الساخن على درجة 170 لمدة 10 دقائق تقريبا.
- أخرجيه من الفرن واتركيه حتى يبرد ويرص في طبق التقديم.