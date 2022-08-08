تنسيق الجامعات 2022.. بشرى لطلاب الثانوية العامة تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية

أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن مصروفات الجامعات الأهلية تحقق تخفيضا يصل إلى 50% من التكلفة الفعلية للبرامج الدراسية، حيث إن هذه الجامعات تم إنشاؤها خدمة لأبنائنا الطلاب ولا تهدف للربح.

أضاف عبد الغفار في تصريحه مفاجأة سارة لبنائنا طلاب الثانوية العامة، وهي أن المصروفات الدراسية لهذا العام سوف تكون أقل منها في العام الماضي.

هذا وينتظر طلاب الثانوية العامة الذين نجحوا هذا العام، ما سوف يصدر بشأن تنسيق دخول الجامعات لهذا العام، وشروط الالتحاق بكل كلية.

افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة في تنسيق الجامعات 2022

ومن أجل استيعاب الأعداد الإضافية من خريجي الثانوية العامة لهذا العام، فقد تقرر إضافة 12 جامعة أهلية جديدة في تنسيق الجامعات 2022 في عدد من المناطق التي تحتاج إليها، ولا تتعدى مصروفات تلك الجامعات 40% من التكلفة الفعلية من التكلفة الفعلية للبرامج الدراسية. حيث أوصى رئيس الجمهورية بضرورة تقديم الدعم الكافي لطلاب الجامعات الأهلية والتيسير عليهم لتكون المصروفات الدراسية اقل من مصروفات العام الماضي، وبالطبع أقل من مصروفات الجامعات الخاصة.

شراكات بين الجامعات الأهلية وكبرى الجامعات الدولية

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عيد شمس، أن الجامعات الأهلية خلقت نوع من المنافسة بين الطلاب، وترجع أهمية الجامعات الأهلية لما يربطها من شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، مما يربطها بالحداثة والتطوير المستمر، ومواكبة كل جديد.

خطة وزارة التعليم العالي لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

في نفس السياق أشاد دكتور حسن شحاتة بخطة وزارة التعليم العالي في إمشاء 12 جامعة أهلية جديدة، بأنها تحقق رغبة الشباب في أنواع جديدة من التخصصات التي تتفق مع ما هو مطلوب في سوق العمل، حيث تستخدم أساليب أكثر تطورا إضافة إلى التخصصات الدقيقة، مما يجعلها وجهة مناسبة لكثير من الطلاب الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية وما يتمشى من النهضة التكنولوجية السائدة في العالم، بحيث تواكب تلك الكليات كل تطور يحدث في نظم وخطط التعليم العالمية.

والجامعات الأهلية الجديدة هي:

أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية.

وقد بدأت فعليا الدراسة في 3 جامعات أهليه هي جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، بالإضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

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