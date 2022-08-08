أخبار التعليم

تنسيق الجامعات 2022.. بشرى لطلاب الثانوية العامة تخفيض مصروفات الجامعات الأهلية

شاهيناز شوقي

أعلن دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أن مصروفات الجامعات الأهلية تحقق تخفيضا يصل إلى 50% من التكلفة الفعلية للبرامج الدراسية، حيث إن هذه الجامعات تم إنشاؤها خدمة لأبنائنا الطلاب ولا تهدف للربح.

تنسيق الجامعات 2022

أضاف عبد الغفار في تصريحه مفاجأة سارة لبنائنا طلاب الثانوية العامة، وهي أن المصروفات الدراسية لهذا العام سوف تكون أقل منها في العام الماضي.

هذا وينتظر طلاب الثانوية العامة الذين نجحوا هذا العام، ما سوف يصدر بشأن تنسيق دخول الجامعات لهذا العام، وشروط الالتحاق بكل كلية.

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تنسيق الجامعات 2022

افتتاح 12 جامعة أهلية جديدة في تنسيق الجامعات 2022

ومن أجل استيعاب الأعداد الإضافية من خريجي الثانوية العامة لهذا العام، فقد تقرر إضافة 12 جامعة أهلية جديدة في تنسيق الجامعات 2022 في عدد من المناطق التي تحتاج إليها، ولا تتعدى مصروفات تلك الجامعات 40% من التكلفة الفعلية من التكلفة الفعلية للبرامج الدراسية. حيث أوصى رئيس الجمهورية بضرورة تقديم الدعم الكافي لطلاب الجامعات الأهلية والتيسير عليهم لتكون المصروفات الدراسية اقل من مصروفات العام الماضي، وبالطبع أقل من مصروفات الجامعات الخاصة.

تنسيق الجامعات 2022

شراكات بين الجامعات الأهلية وكبرى الجامعات الدولية

أكد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عيد شمس، أن الجامعات الأهلية خلقت نوع من المنافسة بين الطلاب، وترجع أهمية الجامعات الأهلية لما يربطها من شراكات مع كبرى الجامعات الدولية، مما يربطها بالحداثة والتطوير المستمر، ومواكبة كل جديد.

خطة وزارة التعليم العالي لإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

تنسيق الجامعات 2022

في نفس السياق أشاد دكتور حسن شحاتة بخطة وزارة التعليم العالي في إمشاء 12 جامعة أهلية جديدة، بأنها تحقق رغبة الشباب في أنواع جديدة من التخصصات التي تتفق مع ما هو مطلوب في سوق العمل، حيث تستخدم أساليب أكثر تطورا إضافة إلى التخصصات الدقيقة، مما يجعلها وجهة مناسبة لكثير من الطلاب الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية وما يتمشى من النهضة التكنولوجية السائدة في العالم، بحيث تواكب تلك الكليات كل تطور يحدث في نظم وخطط التعليم العالمية.

والجامعات الأهلية الجديدة هي:

تنسيق الجامعات 2022

أسيوط الأهلية، بني سويف الأهلية، عين شمس الأهلية، المنصورة الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، قناة السويس الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية.

وقد بدأت فعليا الدراسة في 3 جامعات أهليه هي جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة العلمين الدولية، بالإضافة إلى جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا.

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شاهيناز شوقي

الاسم: شاهيناز شوقي، من الاسكندرية، جمهورية مصر العربية، خريجة كلية التربية جامعة الاسكندرية، أهوى الموسيقى والأدب والقراءة، أزور المتاحف والمعارض، أهتم بالعمل المجتمعي، عضو مؤسس في حزب الدستور ، عملت كمحررة في عدد من المواقع الإخبارية، وحاليا أعمل في موقع نجوم مصرية، أكتب في السياسة والاقتصاد وأحوال المواطن المصري اليومية، وأقوم بتغطية ما يهمه من أحداث.
أكتب في الفن والرياضة والصحة، أسعى إلى إزالة الانقسامات والتعصب بين الناس، وأحارب التطرف والتدين الكاذب.


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