بالتفاصيل .. استشهاد راني مأمون فايز أبو علي في رام الله

استشهد اليوم الثلاثاء راني مأمون فايز أبو علي برصاص قوات الاحتلال ظنًا مهم أنه من نفذ عملية دهس إحدى المجندات الإسرائيليات في رام الله.

استشهاد راني مأمون فايز أبو علي

تزعم قوات الاحتلال أن راني مأمون قد دهس مجندة إسرائيلية على طريق 60 الاستيطاني الذي يقع بالقرب من مستوطنة كوخاف يعقوب ما بين القدس المحتلة ورام الله مما جعل شرطة الاحتلال تلاحق سيارته ومن ثم إطلاق النار على إطارات السيارة فانحرفت السيارة عن الطريق وارتطمت بالحاجز المعدني، وبعدها أطلق عناصر الاحتلال لأسلحتهم العنان تجاه سائق السيارة من الزجاج الخلفي وفقًا لما جاء على لسان شهود العيان، كما أن قوات الاحتلال منعت وصول سيارة الإسعاف الفلسطينية إلى مكان الحادث وأغلقت المنطقة بالكامل مما أدى إلى منع الحركة بداخلها.

بذلك فإن عدد الشبان الذين استشهدوا اليوم برصاص الاحتلال يصل إلى 5 شهداء خلال 24 ساعة، كذلك فقد استشهد الشقيقان ظافر وجواد عبدالرحمن ريماوي عقب إصابتهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة كفر عين شمال قضاء رام الله، أما الشاب مفيد خليل قد استشهد في ساعات متأخرة من الليل عقب إصابته بجروح حرجة بسبب إطلاق جنود الاحتلال الرصاص الحي على رأسه في بيت أمر قضاء الخليل.

على ذلك فيصبح عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي إلى 206 شهيد منذ بداية العام الجاري سواء في مدينة القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقد صرحت وزارة الصحة الفلسطينية خلال إحصائية قد نشرتها اليوم الثلاثاء إن من بين الشهداء 154 فلسطينيًا ارتقوا في القدس والضفة، و52 فلسطينيًا في قطاع غزة خلال عدوان أغسطس 2022، كما ارتقى اليوم الشاب رائد غازي النعسان شهيدًا برصاص قوات الاحتلال مساء اليوم أثناء اقتحامها قرية المغير التي تقع شرق رام الله.