ريهام سعيد لـ حسن شاكوش بعد اتهامات زوجته له: «الـ 4 مليون يعملوا فرح بس ميعملوش أخلاق ولا أصل»

قامت الاعلامية الجميلة ريهام سعيد، بالتعليق على الأزمة الأخيرة التى تعرض لها المطرب الشعبى المعروف حسن شاكوش، مع زوجته بعد أقل من شهرين زواح، وأشارت إلى أن الـ 4 مليون جنيه تكلفة حفل الزفاف التى أعلن عنها شاكوش لا يمكن أن تُعلم الأصول.

وكتبت الاعلامية، منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقالت:ـ “بجد الـ 4 مليون جنيه يعملوا فرح أه، ولكن مش ممكن يعملوا أخلاق ولا تربية ولا أصل أبداً”.

ومن جانبها، فقد قامت ريم صادق زوجة المطرب حسن شاكوش بالاعلان عن أنها حررت محضر بقسم الشرطة ضد زوجها، واتهمته بطردها من منزل الزوجية، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة خاص بمؤخر الصداقة، والذى كان بحوزتها بعد أقل من شهرين من حفل الزفاف، وتم تحرير المحضر اللازم واخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وبعدها قام شاكوش، بالرد على تصريحات زوجته واتهامها له بالسرقة، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، حيث قال:ـ “مساء الفل عليكم جميعاً.. القصة دايماً بتكون ناقصة، والبيوت بيكون فيها اسرار كتير واحنا بخاف ربنا أوي فى بنات الناس، واتربينا على كده وحق الرد بيقول إن الست دى لسه مراتي، وميصحش أبداً إني اتكلم عنها مهما حصل”.

وأضاف المطرب:ـ “ويمكن يكون أهل بيتي وفريق العمل الخاص بي اتأذوا بسبب الحوار اللي حصل، ولكن بما إنها شاركت جمهوري بكلام جارح بالشكل ده، فكل اللي اقدر اقوله دلوقتى الحمد لله على نعمة السكوت والعقل وقت الخلاف، وبحمد ربنا على كل شئ”.