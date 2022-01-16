بعد وفاة وائل الإبراشى ريهام سعيد ترفض الظهور على شاشة التليفزيون بهذا الشكل

صرحت الإعلامية المعروفة ريهام سعيد، بأن حالتها النفسية سيئة للغاية بعد وفاة زميلها وأُستاذها وائل الإبراشى، حيث قامت ريهام بالظهور فى بث مباشر على الرغم من أنها كانت رافضة الظهور، وعللت السبب بأن حالتها النفسية سيئة للغاية وغير لطيفة.

وقامت ريهام بالظهور من خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” وقالت:ـ “مش هقول إننا كنا قريبين من بعض أوى، لكن أنا أول ما إشتغلت صحفية كان مع الأُستاذ الإبراشى، وأنا كُنت لسه مخلصة جامعة وذهبت له وقلتله ممكن أشتغل بمجال الصحافة.. فرد عليا وقال تشتغلى فى إيه؟، فقلت له أشتغل بالفن وده علشان أنا درست مسرح وكمان بأدرس إعلام، وكمان أنا فاكرة أول خبر كان عن الفنانة منة شلبى”.

وتابعت:ـ “وعلى فكرة وائل كان إنسان متواضع جداً، ولما كُنت بروح له كان بيقابلنى بنفسه ويقعد معايا ويقدم لى النصائح لحد ما بقينا منافسين لبعض فى مجال البرامج، وكمان أنا وفريقى كان عندنا عقدة إننا لازم نقول للمونتير يحذف إسم الإبراشى من أى لقاء بأعمله، وبالرغم من نجاحى فى تحقيق إنفرادات كثيرة بس كُنت بتفاجئ إنه كان عاملها قبلى، لدرجة إنى لما بروح أعمل لقاء مع أى شخص كان بيقولى زى وائل الإبراشى ما قالى، وهو ده السبب اللى كان بيخلينى أطلب من المونتير يشيل إسمه”.

وأكملت:ـ “وعلى الرغم من إننا كلنا هنموت، لكن الأمر الذى حدث له صدمة كبيرة وده يمكن علشان كان بيطمنا بنفسه وبيقول إنوا كويس وده اللى خلانا مستنين رجعوه، وأنا كُنت منتظره رجوعه، وأنا بقول على الرغم من غيابى لمدة 4 شهور فكانت الناس مُعتقدة إنى بقالى كتير مش موجودة، وأنا نفسى بجد إن الناس اللى تروح من وسطنا ما يبقاش كل الموضوع إننا نحط صورة له أو بوست وننسى كل اللى قدمه والموضوع يخلص، وعلى فكرة أنا بنتقد كل الناس اللى شمتت فى موته”.

وأنهت ريهام سعيد كلامها، مؤكدةً على عدم الظهور مرة ثانية على شاشة التليفزيون فى البرامج التى تتناول القضايا الشائكة، ولكن من الممكن العودة والحديث عن المرأة أو كمديرة قناة أو مسؤولة فى قناة، وليس كمذيعة قائلة:ـ “مش ممكن أرجع أعمل اللى كُنت بعملوا قبل كده”.