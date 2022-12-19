إلهام شاهين: «ربنا منحنا دين واحدا وفى مشايخ بتفسر الدين غلط »

صرحت الفنانة الجميلة إلهام شاهين، بأن الله سبحانه وتعالى أنزل لنا ديناً واحداً، وأكدت على أنه نزل فى عدة رسالات سماوية مختلفة، ويستحيل أن تكون تلك الرسالات ضد بعضها.

وأكدت الفنانة، خلال لقاء تحت عنوان “نحو مواطنة داعمة للتنوع الثقافى”، والتى يقوم بتنظيمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، قائلة:ـ ” إن الله منحنا دين واحدا حيث نزل فى عدة رسالات سماوية، ولا يمكن بأن تكون هذه الرسالات ضد بعضها، وده عشان مينفعش ربنا ينزل دين وبعدين ينزل دين آخر ضد الأول”.

وتابعت إلهام:ـ “التعصب موجود، وده علشان فى ناس بتوصلنا الأديان بطريقة خاطئة، وكمان فى مجموعة من البشر ثقافتها محدودة فبتتأثر، وفى ناس تانية بتفهم الدين غلط، ولكن العيب مش فى الدين العيب فى اللى بيفسره، ولما شخص يقول اللى مش بيصلى يُستتاب ثم يُقتل.. طب وإنتم مالكم لو ربنا عاوز يموته او يعاقبه هيعمل ده مش البشر اللى تحاسبه، وهو إنت هتراقب الناس وتشوفهم صلوا كام مرة فى اليوم، وبصراحة فى كلام مستفز وما زال يُعرض حتى الآن”.

وأوضحت:ـ “على عاتقنا أن نُصلح كل ما نراه خاطئ، ونمنع أى شخص يتكلم غلط من الظهور، وحقيقى لازم الدولة تكون حاسمة جداً مع هذه النوعية من البشر واللى بيقولوا كلام خاطئ”.

وأنهت شاهين وقالت:ـ “لو عاوزين نمنع التعصب لازم يكون عندنا الجرأة الكافية ونتكلم بصراحة، والدولة بكل قوتها لازم تواجه التعصب، ولو فى رجل دين بيظهر على الشاشة وبيقول آراء مُتعصبة يُمنع فوراً من الظهور، وده علشان أنا شُفت أحد المشايخ بيقول آراء عنصرية، وأهمها إن المسلم يتجوز مسيحية ولكن لا يُعاملها بالحسنى، وبجد دى آراء صعب أوى تتقال على الشاشة.. نحن شعوب نرفض التعصب وطول عمرنا نسيج واحد”.