الحكومة تنفي غلق باب التحويلات بين المدارس

نفت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صحة الأنباء التي تفيد بغلق باب التحويلات بين المدارس.

وانتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية من شهر أغسطس الجاري.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإغلاق باب التحويلات بين المدارس بداية من شهر أغسطس الجاري.

وشددت على استمرار التحويل الإلكتروني للطلاب بين المدارس بجميع مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي دون إغلاق، حيث تم فتح باب التسجيل الإلكتروني للتحويلات من يوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022، لينتهي يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022.

وتناشد رئاسة مجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).