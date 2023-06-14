لصالح سائقي شركة “تاكسي الوطني”.. شرطة دبي تنظم سلسلة من الورش والدورات التدريبية

قامت شرطة إمارة دبي بتنظيم سلسلة من الورش والدورات التدريبية لصالح سائقي شركة “تاكسي الوطني“، وذلك من أجل تأهيلهم على استخدام التطبيقات الذكية الخاصة بشرطة دبي، والمنوطة بإصدار التقارير المتعلقة بالحوادث المرورية البسيطة.

وصرح مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أن الهدف من هذه الدورات هو تكوين الخبرات لدى السائقين للتعامل مع المشكلات المرورية التي تواجههم على مدار اليوم، وصقل مهاراتهم لكي يتمكنوا من أداء رسالتهم المهنية بشكل صحيحة، وطريقة أمنية منضبطة، وأوضح أن عدد الذين استفادوا من تلك الدورات والورش التدريبية بلغ أكثر من 2547 سائقاً.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة إلى أن المنتسبين إلى تلك الدورات، تعرفوا بنجاح على عدد من المخالفات المرورية التي يرتكبها مرتادي تلك المؤسسات، وكذلك الطرق الصحيحة أثناء التعامل معها، وذلك مثل: عرقلة حركة السير، وإيقاف المركبات على الأرصفة، والوقوف خلف المركبات مما يعوق تحركها، وعدم الالتزام بإشارات وعلامات المرور، والوقوف في الأماكن التي تم تخصيصها لذوي الهمم.

شرح التطبيق الذكي “كلنا شرطة”

كما تم الشرح لطرق استخدام التطبيق الذكي “كلنا شرطة” والذي يمكن عن طريقه تصوير المركبات المتسببة في الحوادث البسيطة، وتخطيط تلك الحوادث.

وأكد بن سويدان على أن المتدربين قد حصلوا أثناء الورشة التي قام بتقديمها المحاضر الوكيل أحمد محمد خلف، من إدارة المعهد المروري، على أبرز وأهم المهارات التي يحتاجها سائق المركبات في طرق دبي، وهي كما يلي: