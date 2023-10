وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات مع أمير قطر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في الدوحة يوم الجمعة 13 أكتوبر، في إطار جولته الواسعة في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأمريكي مع أمير قطر

وأدان بلينكن سابقًا هجمات حركة حماس ضد إسرائيل على موقع X، قائلًا: “إننا ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في إسرائيل”.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023