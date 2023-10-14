وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات مع أمير قطر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في الدوحة يوم الجمعة 13 أكتوبر، في إطار جولته الواسعة في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأمريكي مع أمير قطر

وأدان بلينكن سابقًا هجمات حركة حماس ضد إسرائيل على موقع X، قائلًا: “إننا ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في إسرائيل”.

I met with @IsraeliPM Netanyahu in Israel today to reiterate ironclad U.S. support for Israel’s right to defend itself from Hamas’ terrorist attacks. pic.twitter.com/hhuqRS3UrA — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 12, 2023

وجرى خلال اللقاء مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال بلينكن إن جهود شركائنا الإقليميين ضرورية لمنع انتشار الصراع، معبرًا عن تقديره لجهود قطر في تأمين عودة الرهائن.

وقال أمير قطر، خلال لقائه مع بلينكن، إن قطر تدين بشدة استهداف المدنيين. كما شدد على ضرورة توفير ممر آمن لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين، ومنع اندلاع صراعات إقليمية، وتطوير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.