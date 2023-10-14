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وزير الخارجية الأمريكي يجري محادثات مع أمير قطر بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

محمد عبد الحميد

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في الدوحة يوم الجمعة 13 أكتوبر، في إطار جولته الواسعة في الشرق الأوسط.

وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي مع أمير قطر

وأدان بلينكن سابقًا هجمات حركة حماس ضد إسرائيل على موقع X، قائلًا: “إننا ندين بأشد العبارات الهجمات الإرهابية في إسرائيل”.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقال بلينكن إن جهود شركائنا الإقليميين ضرورية لمنع انتشار الصراع، معبرًا عن تقديره لجهود قطر في تأمين عودة الرهائن.

وقال أمير قطر، خلال لقائه مع بلينكن، إن قطر تدين بشدة استهداف المدنيين. كما شدد على ضرورة توفير ممر آمن لتوصيل المساعدات إلى الفلسطينيين، ومنع اندلاع صراعات إقليمية، وتطوير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

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محمد عبد الحميد

كاتب صحفي مصري، يكتب في قسم أخبار مصر وأخبار السعودية، وكتب في الكثير لدي المواقع الإلكترونية الإخبارية.

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