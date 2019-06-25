اختلفت شعوب العالم و تطورت لكن نجد قبائل بدائية تعتبر منعزلة بشكل جزئي أو كلي و لا تزال تحافظ على نمط عيشها الذي يعتبر غريبا عبر العصور. نجد بعض القبائل الغريبة التى تسكن الأرض الى يومنا هذا حسب قوانينها و أفكارها المنفردة. سنقدم لكم 3 من أغرب شعوب العالم :

قبيلة الكلاش

تعيش قبيلة الكلاش في باكستان، تحديدا في المرتفعات الجبلية الشمالية، يتمتع سكان هذه القبيلة بصفات جميلة من حيث المظهر حيث أن بشرتهم بيضاء جميلة وشعرهم أشقر كما تتواجد الاعين الملونة خاصة الزرقاء لامعة. يعتبرون أنفسهم من نسل الاسكندر المقدوني الكبير و أحفاد جنوده الذين توغلوا في مرتفعات سلسلة “جندوكش” في الباكستان في سابق الزمان. تختلف أساليب حياتهم عن باقي سكان باكستان و حتى في مظهرهم و لباسهم و طريقة تفكيرهم. يعتمدون في غذائهم على الفواكه و المكسرات الى جانب اللحوم و القمح كمواد أساسية و عدد الوجبات التي يعدونها محدود جدا.

قبيلة كاهويلا

من القبائل التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا جنوب ولاية كاليفورنيا حيث استقرت هذه القبائل على ضفاف بحيرة “كاهويلا” منذ أكثر من 3 آلاف سنة و يقال أنهم يعيشون في هذا المكان منذ عصور ما قبل التاريخ ورغم المشاكل التي اعترضتهم من إقصاء و اضطهاد و مرض استمروا في القتال والمقاومة حتى أن عدد أفراد المجموعة تقلص الى 3 آلاف فرد ورغم دفاعهم على حضارتهم فقدوا جانب كبير من تراثهم و تاريخهم كما أن لغتهم الخاصة كادت أن تندثر.

قبيلة سبينيفيكس

من أكثر القبائل خصوصية على الأرض. تسمى أيضا “بيلا نغورو” يعيشون في تضاريس ومناخ صعب للغاية و يقاومون العوامل الطبيعية القاسية في صحراء فكتوريا الكبرى. مجموعة من السكان الأصليين الذين استطاعوا العيش في ظروف صعبة جدا منذ أكثر من 15 ألف سنة و لايزال شعب قبيلة “سبينيفيكس” الى الان في نفس المكان يقاومون الحرارة و الجفاف في سبيل البقاء. عرف شعب “سبينيفيكس” بعلاقتهم القوية بالأرض و كل مواردها و يتجلى ذلك في أعمالهم الفنية من الخشب و صقل الأحجار لتحويلها لتحف تعبر عن أفكارهم. كاد شعب هذه القبيلة أن يختفي تماما بعد التجارب النووية التي حدثت في إطار غير قانوني في المنطقة.

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