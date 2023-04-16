اغرب محاولة احتيال بالذكاء الاصطناعي وايهام الام باختطاف ابنتها

تمكنت مجموعة من المحتالين في ولاية أريزونا الأمريكية من ارتكاب عملية احتيال جديدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قاموا بمحاكاة صوت فتاة لإيهام والدتها بأنه تم اختطافها، وقد طالبوا بفدية مالية قيمتها مليون دولار.

وقد بدأت الأم بالذعر والشعور بالخوف الشديد على إبنتها بعد أن تلقت مكالمة من مجهول يطالبها بدفع الفدية المطلوبة ليتم إطلاق سراح ابنتها المزعومة. ولكن بعد ان اخبرت المحتالين بأنها لا تملك المال، قاموا بتخفيض الرقم الى خمسين ألف دولار، وبهذا توقعت أن يكون هذا الاتصال عملية احتيال محتملة، واستعانت بالسلطات المحلية التي بدأت تحقيقا واسعاً في المسألة، وتبين ان ابنتها كانت في رحلة تزلج قريبة من منزلها وكل ما جرى هو محاولة لعملية احتيال.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المحتالين قاموا بتسجيل صوت الفتاة وهي تتحدث بشكل طبيعي، ثم استخدموا تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل الصوت ومحاكاته بصوت مشابه قدر الإمكان لصوت الفتاة، لتبدو المكالمة وكأنها من ابنتها الحقيقية.

ستظل هذه العملية التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الاحتيال أو التزييف والتضليل، مثالاً على الصعوبة التي تواجهها السلطات في مكافحة هذه الأنواع من الجرائم الإلكترونية.

ماهو الذكاء الاصطناعي AI

يُعرف الذكاء الاصطناعي بأنّه تقنية حاسوبية تحاكي القدرات الذهنية البشرية. وبواسطة الذكاء الاصطناعي، تستطيع الأجهزة التحليل والتعرف على الصور، وفهم الكلام، وتوليد الخطط واتخاذ القرارات.

يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في العديد من الصناعات مثل الطب، والاقتصاد، والتكنولوجيا وغيرها. ويعتبر الذكاء الاصطناعي جزءًا من علم الحاسوب، ويتم تحسين أدائه باستمرار من خلال تعلمه من البيانات والمعلومات الحديثة التي يتم تحليلها ومعالجتها. إن الذكاء الاصطناعي يشكّل حلاً فعالاً في العديد من المجالات ويعتبر خطوة أساسية في تقدم البشرية نحو مستقبل مزدهر.