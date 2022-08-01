مواصفات و سعر ريلمي Realme GT2 Explorer Master مميزاته وعيوبه

Realme GT2 Explorer Master هاتف جديد من شركة ريلمي يأتي بمواصفات ومميزات جديدة في سلسلة GT الذي يأتي بمعالج قوي وداعم لشبكات 5G مع ذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة وشاشة عملاقة من نوع أوليد المميز بمعدل تحديث 120 هرتز وأيضاً البطارية تأتي بسعة ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف ريلمي GT2 Explorer Master وما هي مميزاته وعيوبه.