مواصفات و سعر ريلمي Realme GT2 Explorer Master مميزاته وعيوبه
Realme GT2 Explorer Master هاتف جديد من شركة ريلمي يأتي بمواصفات ومميزات جديدة في سلسلة GT الذي يأتي بمعالج قوي وداعم لشبكات 5G مع ذاكرة تخزين داخلية ورام بسعة كبيرة وشاشة عملاقة من نوع أوليد المميز بمعدل تحديث 120 هرتز وأيضاً البطارية تأتي بسعة ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 100 واط، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة لـ هاتف ريلمي GT2 Explorer Master وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Realme GT2 Explorer Master
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G،
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• Realme UI 3.0
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 8 جيجا رام
• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
|الرام
|• 8, 12 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• أوليد – OLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2400 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 393 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 50 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو [email protected]/60fps، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 100 واط
|الشحن السريع
|• تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• يدعم
• لا تدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأبيض، الذهبي
سعر Realme GT2 Explorer Master
• السعر بالخارج يبدأ من 667 دولار، أي حوالي 12660 جنيه مصري.
مميزات Realme GT2 Explorer Master
• يأتي الهاتف بتصميم متميز وأنيق.
• المعالج يعطي أداء قوي ويدعم شبكات 5G.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ بمميزات كثيرة.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 100 واط.
عيوب Realme GT2 Explorer Master
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن.
• لا يدعم أضافة بطاقة ذاكرة خارجية.