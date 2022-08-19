مواصفات و سعر Realme 9i 5G مميزاته وعيوبه
Realme 9i 5G هاتف جديد من شركة ريلمي يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام، مع شاشة كبيرة بدقة وضوح عالية، بالإضافة إلى وجود بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف بالتفصيل وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات Realme 9i 5G
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• ميدياتك Dimensity 810
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 6 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد
|واجهة التشغيل
|• Realme UI 3.0
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 64 جيجا مع 4 جيجا رام
• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
|الرام
|• 4، 6 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• نعم يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.6 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2408 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 400 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 90 هرتز، إضاءة 400 شمعة، طبقة حماية من نوع باندا جلاس
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا الماكرو)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا عزل الخلفية)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 18 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (مدمجة بزر التشغيل)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الاستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• نعم يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• لا يدعم
• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الذهبي
سعر Realme 9i 5G
• السعر بالخارج يبدأ من 190 دولار، أي حوالي 3600 جنيه مصري.
مميزات Realme 9i 5G
• المعالج من المعالجات القوية وداعم لشبكات 5G.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 90 HZ.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط.
عيوب Realme 9i 5G
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم خاصية NFC.
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