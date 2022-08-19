مواصفات و سعر Realme 9i 5G مميزاته وعيوبه

Realme 9i 5G هاتف جديد من شركة ريلمي يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام، مع شاشة كبيرة بدقة وضوح عالية، بالإضافة إلى وجود بطارية ضخمة تدعم الشحن السريع، والكثير من المواصفات الأخرى التي سنوضحها كاملة عن الهاتف بالتفصيل وما هي مميزاته وعيوبه.