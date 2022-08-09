مواصفات و سعر وان بلس OnePlus Ace Pro مميزاته وعيوبه
OnePlus Ace Pro هاتف جديد من شركة وان بلس في سلسلة Ace المميزة حيث يأتي الهاتف بمواصفات جديدة كلياً بمميزات رائعة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام مع شاشة كبيرة من نوع أموليد بدقة وضوح عالية بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف وان بلس Ace برو وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات OnePlus Ace Pro
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكة 5G
|• نعم يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• كوالكوم SM8475 سناب دراجون 8+ Gen 1
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 4 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Adreno 730
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• ColorOS 12.1
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 256 جيجا مع 12 جيجا رام
• 256 جيجا مع 16 جيجا رام
• 512 جيجا مع 16 جيجا رام
|الرام
|• 12، 16 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• Fluid AMOLED
|حجم الشاشة
|• 6.7 بوصة
|دقة الوضوح
|• 1080 × 2412 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 394 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 1 بليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين، معدل التحديث 120 هرتز، خاصية HDR10+، إضاءة 850 إلى 900 شمعة، طبقة حماية الجيل الخامس
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات ثلاثية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 8 ميجا بيكسل
(كاميرا التصوير الواسع)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected] 4K، دقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 16 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة : [email protected]، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 4800 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• 150 واط
|الشحن السريع
|• نعم تدعم
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع (أسفل الشاشة)، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• نعم يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• نعم يدعم
|صوت الاستريو
|• نعم يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• لا يدعم
|راديو FM
|• لا يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• نعم يدعم
• لا يدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأخضر
سعر OnePlus Ace Pro
• السعر بالخارج يبدأ من 510 دولار، أي حوالي 9780 جنيه مصري.
مميزات OnePlus Ace Pro
• يأتي الهاتف بمعالج قوي وداعم لشبكات 5G، مع ذاكرة التخزين الداخلية الكبيرة والرام.
• الشاشة تأتي من نوع فليد أموليد المميز جداً بحجم كبير وبدقة وضوح عالية، وتدعم معدل التحديث 120 HZ، والعديد من المميزات الأخرى.
• الكاميرات تقدم أداء جيد جداً سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة وتدعم الشحن السريع بقوة 150 واط.
عيوب OnePlus Ace Pro
• لا يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية (كارت ميموري).
• لا يدعم الراديو FM.
• لا يدعم منفذ 3.5 ملي الخاص بسماعات الأذن.