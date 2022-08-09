مواصفات و سعر وان بلس OnePlus Ace Pro مميزاته وعيوبه

OnePlus Ace Pro هاتف جديد من شركة وان بلس في سلسلة Ace المميزة حيث يأتي الهاتف بمواصفات جديدة كلياً بمميزات رائعة من أبرزها الأداء القوي بفضل المعالج والذاكرة الداخلية والرام مع شاشة كبيرة من نوع أموليد بدقة وضوح عالية بالإضافة إلى بطارية قوية تدعم الشحن السريع بقوة 150 واط، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف وان بلس Ace برو وما هي مميزاته وعيوبه.