إطلاق هاتف OPPO A60 الذي يركز على الأداء والسعر.. إليكم المواصفات والسعر

تواصل شركة OPPO الرائدة في مجال صناعة الهواتف الجوالة، عملها في سوق الهواتف الذكية، فقد أطلقت هاتف OPPO A60 الذي كان مطروحًا على جدول الأعمال لفترة، فماذا يقدم هذا الهاتف الذكي للمستخدمين على وجه التحديد من حيث الميزات والتصميم والسعر؟ إليكم مواصفات وسعر الهاتف الذكي الجديد من العلامة التجارية أوبو.

مواصفات OPPO A60

يتميز هاتف OPPO A60 بشاشة IPS LCD توفر معدل تحديث 90 هرتز بحجم 6.67 بوصة ودقة +HD تبلغ 1604 × 720 بكسل، علاوة على ذلك، هذه الشاشة لها سطوع ذروة يبلغ 950 شمعة، بالإضافة إلى ذلك ايضًا، يحتوي الهاتف على إطارات ذات سماكة يمكن اعتبارها طبيعية وفقًا للمعايير الصناعية وتصميم شاشة مثقبة.

المعالج الذي يشغل الهاتف الذكي هو Snapdragon 680 4G، هذه الشرائح، التي نصادفها في الغالب في الفئة المتوسطة، تم إنتاجها باستخدام عملية تصنيع 6 نانومتر، كما أنها تستضيف وحدة معالجة الرسومات Adreno 610 بالإضافة إلى 4 × 2.4 جيجاهرتز ARM Cortex-A73 (Kryo 265) و 4 × 1.8 جيجاهرتز ARM Cortex-A53.

توجد كاميرا أمامية 8 ميجابكسل في المقدمة، ويوجد إعداد كاميرا مزدوجة في الخلف يتكون من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومستشعران مساعدان بدقة 2 ميجابكسل.

تجدر الإشارة إلى أن الجهاز سيتم تشغيله بواسطة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت LPDDR4x ومساحة تخزين 128/256 جيجابايت UFS 3.1 (قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت).

يعمل الهاتف بواسطة بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ويمكن شحنها بسرعات 45 وات.

الميزة الوصف الشاشة 6.67 بوصة IPS LCD، 1604 × 720 بكسل (+HD)، معدل تحديث 90 هرتز، ذروة سطوع 950 شمعة في المتر المربع المعالج Snapdragon 680 4G (6 nm) ذاكرة RAM 8 جيجا بايت LPDDR4x ذاكرة التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD البطارية والشحن 5000 مللي أمبير، 45 واط شحن سريع SuperVOOC الكاميرا الخلفية 50 ميجابكسل (أساسي) + 2 ميجابكسل (ثانوي) الكاميرا الأمامية 8 ميجابكسل تصميم كلها بلاستيك سماكة 7.68 ملم ووزن 186 جرام الألوان الأزرق الأرجواني حماية من الماء والغبار IP54 ميزات إضافية مكبرات صوت مزدوجة، ومقبس صوت 3.5 ملم نظام التشغيل Android 14 ColorOS 14

يأتي هاتف oppo A60 بخيارين: 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت تخزين و 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت تخزين، ويبلغ سعر هذه المتغيرات 216 دولارًا و 256 دولارًا على التوالي.