مواصفات و سعر فيفو vivo Y30 5G مميزاته وعيوبه

أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد vivo Y30 5G في الخارج بشكل رسمي حيث يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G مع ذاكرة داخلية ورام بسعة كبيرة وكاميرات جيدة الأداء خصوصاً الكاميرا الخلفية بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف فيفو Y30 5G وما هي مميزاته وعيوبه.