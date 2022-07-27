مواصفات و سعر فيفو vivo Y30 5G مميزاته وعيوبه
أعلنت شركة فيفو عن هاتفها الجديد vivo Y30 5G في الخارج بشكل رسمي حيث يأتي بمواصفات جيدة من أبرزها المعالج القوي الداعم لشبكات 5G مع ذاكرة داخلية ورام بسعة كبيرة وكاميرات جيدة الأداء خصوصاً الكاميرا الخلفية بالإضافة إلى بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، والآن سنوضح الكثير من المواصفات الأخرى لـ هاتف فيفو Y30 5G وما هي مميزاته وعيوبه.
مواصفات vivo Y30 5G
شبكات الإتصال
|شرائح الاتصال
|• يدعم استخدام 2 شريحة من نوع نانو SIM
|شبكات الإتصال
|• يدعم شبكات 2G، 3G، 4G
|دعم شبكات 5G
|• يدعم شبكة 5G
المعالج ونظام التشغيل
|نوع المعالج
|• ميديا تيك MT6833 Dimensity 700
|عدد الأنوية
|• ثماني النواة
|معمارية التصنيع
|• 7 نانو ميتر
|المعالج الرسومى
|• Mali-G57 MC2
|نظام التشغيل
|• نظام اندرويد 12
|واجهة التشغيل
|• غير محددة
ذاكرة التخزين والرام
|ذاكرة التخزين الداخلية
|• 128 جيجا مع 6 جيجا رام
|الرام
|• 6 جيجا رام
|امكانية إضافة كارت ميموري
|• نعم يدعم إضافة بطاقة ذاكرة خارجية
الشاشة
|نوع الشاشة
|• IPS LCD
|حجم الشاشة
|• 6.5 بوصة
|دقة الوضوح
|• 720 × 1600 بيكسل FHD+
|نسبة البيكسل
|• 270 بيكسل لكل بوصة
|مميزات أخرى
|• 16 مليون لون، الوضع الليلي، وضع حماية العين
الكاميرات
|الكاميرا الخلفية
|• يأتي الهاتف بكاميرات رباعية :
• 50 ميجا بيكسل
(الرئيسية)
• 2 ميجا بيكسل
(كاميرا العمق)
|مميزات الكاميرات الخلفية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P FHD، تدعم التثبيت الرقمي، تدعم عزل الخلفية، تدعم الوضع الليلي، تصوير الفيديو بالحركة البطيئة (slow motion)، تدعم الأتوفوكس، التعرف على المشاهد بالذكاء الإصطناعي، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، التركيز التلقائي عبر إكتشاف الطور (PDAF)، التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide)
|الكاميرا الأمامية
|• 8 ميجا بيكسل
|مميزات الكاميرا الأمامية
|• تدعم تصوير الفيديو بدقة 1080P، عزل الخلفية، وضع التجميل، تقنية HDR، إشارة الإلتقاط، كشف الوجوه، تقنية التثبيت الرقمي (EIS)، المؤقت الذاتي
|دعم الكاميرات للفلاش
|• الكاميرا الخلفية تدعم فلاش
• الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش
البطارية ونظام الشحن
|سعة البطارية
|• 5000 مللي أمبير
|نوع البطارية
|• ليثيوم Li-Po
|قوة الشحن
|• غير محددة
|الشحن السريع
|• –
|الشحن الاسلكي
الشحن العكسي
|• لا تدعم
• لا تدعم
|منفذ الشحن
|• Type C 2.0
مواصفات أخرى
|الحماية
|• بصمة الاصبع، التعرف على الوجه، النمط، كلمة السر، الرقم السري
|واي فاي
|• 802.11 a/b/g/n/ac
|GPS
|• يدعم
|البلوتوث
|• 5.0, A2DP, LE
|عزل الضوضاء
|• يدعم
|صوت الاستريو
|• يدعم
|المستشعرات
|• التسارع، البوصلة، التقارب، الجيروسكوب
|منفذ 3.5 مم
|• يدعم
|راديو FM
|• يدعم
|خاصية NFC
خاصية انفراريد بورت
|• لا يدعم
• لا تدعم
|ألوان الهاتف
|• الأسود، الأزرق
سعر vivo Y30 5G
• السعر بالخارج يبدأ من 234 دولار، أي حوالي 4440 جنيه مصري.
مميزات vivo Y30 5G
• يأتي الهاتف بمعالج متميز وداعم لشبكات 5G.
• الشاشة تأتي بحجم كبير بدقة وضوح عالية.
• الكاميرات الخلفية تقدم أداء جيد سواء في التصوير الثابت أو تصوير الفيديوهات.
• البطارية تأتي بسعة كبيرة تصمد للعمل الشاق.
عيوب vivo Y30 5G
• الكاميرات لا تدعم خاصية التصوير الواسع.
• لا يدعم خاصية NFC.