تطور جديد في عالم الروبوت 2022.. الروبوت “أميكا” يظهر بتعبيرات وجه بشرية

أدخلت شركة Engineered Arts الإنجليزية تطويرا جديدا على الروبوت “أميكا” لتصبح في صورة مطابقة للبشر، مع تعبيرات متعددة في الوجه، وفقا لما ذكره موقع العربية نت.

وقد عرضت الشركة مجموعة صور تظهر الروبوت “أميكا” وقد ظهرت على الوجه تعبيرات مختلفة، حيث بدت عابسة الوجه، وذات ابتسامة عريضة، كما ظهرت في بعض الصور تغمز بعينها وتضم شفتيها.

مقطع فيديو يظهر الروبوت “أميكا” ممسكا بيد باحث يعمل عليه

في مقطع فيديو ظهر الروبوت ،”أميكا” الملقب ب”الروبوت الأكثر تطورا في العالم” ممسكا بيد احد الباحثين، مما يعطي انطباعا بأنه دخل حيزه الشخصي.

تطور خطير في تقنيات الروبوت

وقد ذكرت شركة Engineered Arts المصنعة للروبوت “أميكا” عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، بأن الروبوت “أميكا” سوف يكون علامة فارقة في تقنية تطوير الروبوت، حيث اصبح منصة روبوت بشرية تحقق أعلى درجات التفاعل بين الإنسان والروبوت سوف تثير ذهول الكثيرين.

“أميكا” يشارك في العديد من الفعاليات التقنية العالمية

وبالفعل فإن الروبوت “أميكا” قد شارك في العديد من الفعاليات التقنية العالمية مؤخرا، وهي الفترة التي شهدت ظهور عدة نماذج من الروبوتات التي تتخذ هيئة قريبة من البشر، مثل الروبوت “صوفيا”، وروبوت “تسلا بوت Tesla Bot” أو “أوبتيموس”، والمسئولة عن تطويره رائدة الشركات الكهربائية العملاقة “تسلا”.

وكانت شركة “تسلا” قد أعلنت عن إمكانياته العديدة في أواخر العام الماضي، ومن المنتظر عرض النموذج التجريبي له خلال مؤتمر تسلا للذكاء الاصطناعي، AI Day والمزمع عقده في 30 من شهر سبتمبر القادم.

روبوتات شبهة بالبشر في طريقها إليك

وعلى ما يبدو فإن العالم على أبواب مرحلة جديدة يتم فيها تطوير العديد من نماذج الروبوت الشبيهة بالإنسان، والقادرة على التفكير الذاتي وإصدار ردود الأفعال دون أوامر، مما يثير الكثير من المخاوف من أن تخرج الأمور عن السيطرة، ويفقد الإنسان القدرة على التحكم فيها.

العديد من المهام في انتظار الروبوت البشري

وقد بدأ الروبوت البشري فعليا القيام بالعديد من المهام في المطاعم والفنادق والمطارات، حيث يقوم بتقديم الطعام، وتسجيل المسافرين، وتسكين النزلاء في الفنادق، وأيضا القيام بخدمة الغرف. أما في الحروب فلها العديد من المهام التي تتولاها أيضا بالفعل.

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