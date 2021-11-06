إرسال رسالة عبر واتساب دون فتحه بخدعة تعرفها للمرة الأولى

العديد من الخدع التي يُمكن فعلها عبر استخدام تطبيق واتساب وهي بالطبع ليست خدعة قدر كونها ميزة لا يعرفها الكثيرون، وبالتالي عندما يعلمون بها يعتبرون الأمر مدهش ومُذهل، وفي هذه الأوقات التي تُعد فيها المعرفة التقنية أمر مهم خاصة للأجيال الحالية، فإنه بالطبع كلما كان ما تعرفه من أسرار حول التطبيقات الشهيرة وعلى رأسها whatsapp كلما كنت بين زملائك وأقرانك شخص يتميز بالقدرة على استخدام التكنولوجيا والتلاعب بميزاتها، وسوف نكشف لكم في مقالنا هذا عن إحدى خدع التطبيق الأشهر في عالم التواصل الاجتماعي.

أرسل رسالة لـ واتساب دون فتحه

قد نحتاج في بعض الأوقات إلى إرسال رسالة إلى أحد جهات اتصالنا دون فتح التطبيق لأي سبب من الأسباب، فقد يكون هناك أحد جهات الاتصال التي لا نريدها أن تعرف أننا متواجدين على التطبيق في حالة اتصال في ذلك الوقت، حيث أنها تنتظر منا رد على إحدى الرسائل ونحن لسنا على استعداد لفعل ذلك الآن.

كما قد يكون أحد بجوارنا ينتظر إرسالنا الرسالة على واتساب ونحن لا نريده أن يرى بعض الأمور على التطبيق الخاص بنا، وفي الواقع وفي مثل تلك الخدع معظمنا يفعل الأمر على سبيل التباهي أمام الأصدقاء والأقارب بصفة أن ما يقوم به عبر whatsapp لا يعرفه الكثيرون وهو التطبيق الأشهر بلا شك.

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خطوات إرسال الرسالة

سوف نحتاج فقط إلى محرك جوجل على الهاتف الخاص بنا حيث سوف نستخدم جوجل فويس وبالضغط على رمز الميكروفون في المحرك سوف يطلب منك التحدث، كل ما عليك هو قول “send a message whatsapp” وسوف تلاحظ أن هناك ناقذة قد تم فتحها لك تستطيع من خلالها اختيار جهة الاتصال مكتوب فيها “to”.

بالضغط على السهم الذي بجوارها سوف يتم فتح جهات الاتصال الخاصة بك على واتساب، اختر منها الجهة التي تريد إرسال الرسالة لها ثم بعد ذلك قم بكتابة الرسالة التي تود إرسالها وإضغط على سهم الإرسال المتواجد بجوارها، وسوف يتم إرسال رسالتك بنجاح هيا قوموا بتجربة الأمر وقولوا لنا في التعليقات ما هي النتيجة.