في هذا التاريخ موعد طرح شركات الاتصالات السعودية الهواتف الجديدة من آبل بنسختيها iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 Pro للبيع

رسميًا أعلنت شركة آبل العالمية عن النسختين الجديدتين من هاتفها وهما iPhone 11 Pro Max وiPhone 11 Pro ، وكشفت آبل أن أبرز ميزات آيفون 11 برو بشاشته ذات 5.8 بوصة ، والآخر آيفون 11 برو ماكس بشاشة 6.5 بوصة و 5.8 بوصة، وكلا النسختين تضمان 3 كاميرات ذات تقنيات متطورة للغاية، إضافة إلى أن آيفون 11 برو يتميز بشاشة Super Retina وكفاءة باستخدام الطاقة 15% أكثر ومعالج A13 قوي، وجاء الهاتف بعدة ألوان وهي الأخضر والأسود والرمادي والفضي والأبيض والذهبي.







هاتف iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 Pro







موعد طرح شركات الاتصالات السعودية الهاتف للبيع

وفور الإعلان رسميًا من شركة آبل عن طرحها للتلفون بالنسختين الجديدتين كشفت بعض شركات الاتصالات في المملكة العربية السعودية عن موعد طرح الهواتف الجديدة من آبل وذلك وفقًا لما يلي:







شركة موبايلي أعلنت أن الهاتفiPhone 11 ، بنسختيه الجديديتين iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 Pro سيكون متاحًا قريبًا في فروعها، أما على متجر موبايلي الإلكتروني فسوف يكون متاحًا من يوم 20 سبتمبر الجاري.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية STC أن iPhone 11 Pro، و iPhone 11 Pro Max، سيكونون قريبًا في فروع الشركة، كما سيكونون متاحين على تطبيق MySTC بتاريخ 20 سبتمبر.

ووفقًا لما أعلنت عنه آبل يتمتع أيضًا آيفون 11 الجديد بأقوى زجاج مستخدم في الهواتف، وبنمط تصوير Night Mode، لتحسين الأداء في ظروف الإضاءة الضعيفة.