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نتائج عرض سيرفايفر سيريس 2023: عودة سي إم بانك وراندي أورتن

حسام مصطفى

عرض سيرفايفر سيريس هو خير ختام من WWE لعام 2023، حيث أبهر الجماهير بمفاجآت مذهلة ومواجهات مثيرة بين نجوم المصارعة، كان من أبرزها عودة سي إم بانك إلى WWE بعد غياب دام تسع سنوات، وكذلك ظهور الأسطورة راندي أورتن بعد شفائه من إصابة خطيرة أبعدته عن الحلبة لأكثر من عام ونصف.

سي إم بانك من عرض سيرفايفر سيريس 2023

المباراة الأولى (WarGames السيدات): انتصار فريق شارلوت فلير وبيكي لينش وبيانكا بلير وشوتزي على فريق Damage CTRL.

المباراة الثانية: انتصار جونتر على ذا ميز بالاخضاع واحتفاظه بلقب القارات.

جونتر يضرب ذا ميز في حدث سيرفايفور سيريس 2023
جونتر يضرب ذا ميز في حدث سيرفايفور سيريس 2023 – مصدر الصورة: WWE.

المباراة الثالثة: انتصار سانتوس إسكوبار على دراجون لي.

احتفال سانتوس إسكوبار بانتصاره على دراجون لي في عرض Survivor Series 2023
احتفال سانتوس إسكوبار بانتصاره على دراجون لي في عرض Survivor Series 2023 – مصدر الصورة: WWE.

المباراة الرابعة: انتصار ريا ريبلي على زوي ستارك واحتفاظها بلقب العالم للسيدات.

المباراة الخامسة (WarGames الرجال): انتصار فريق راندي أورتن وكودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو على فريق The Judgment Day ودرو ماكنتاير.

انتصار فريق راندي أورتن وكودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو بمباراة WarGames في حدث Survivor Series 2023
انتصار فريق راندي أورتن وكودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو بمباراة WarGames في حدث Survivor Series 2023 – مصدر الصورة: WWE.

بدأت المباراة بـ 4 مصارعين من فريق كودي رودز ضد 5 مصارعين من فريق The Judgment Day، وفي اللحظات الحاسمة من المباراة ظهرت ريا ريبلي بحقيبة الأموال (Money in the Bank) لتقوم بصرفها لصالح داميان بريست ولكنها تفاجأت بعودة الأسطورة راندي أورتن.

بعد انتهاء الحدث الرئيسي، سجل سي إم بانك عودته للـ WWE لأول مرة بعد رحيله عن الاتحاد منذ أكثر من 9 سنوات.


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عن الكاتب:
حسام مصطفى

مُدون ومُحرر صحفي، خريج كلية الآداب بجامعة أسوان شعبة الصحافة، أسهمت بخبرتي في إثراء الفضاء الرقمي بأكثر من 900 خبر ومقال، تتلألأ مسيرتي المهنية بشهادات مرموقة منها شهادة إتمام دورة Reuters التدريبية في الصحافة الرقمية، وشهادة التدريب من أكاديمية Deutsche Welle في الصحافة البناءة.

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