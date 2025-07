نتائج عرض سيرفايفر سيريس 2023: عودة سي إم بانك وراندي أورتن

عرض سيرفايفر سيريس هو خير ختام من WWE لعام 2023، حيث أبهر الجماهير بمفاجآت مذهلة ومواجهات مثيرة بين نجوم المصارعة، كان من أبرزها عودة سي إم بانك إلى WWE بعد غياب دام تسع سنوات، وكذلك ظهور الأسطورة راندي أورتن بعد شفائه من إصابة خطيرة أبعدته عن الحلبة لأكثر من عام ونصف.

المباراة الأولى (WarGames السيدات) : انتصار فريق شارلوت فلير وبيكي لينش وبيانكا بلير وشوتزي على فريق Damage CTRL.

المباراة الثانية : انتصار جونتر على ذا ميز بالاخضاع واحتفاظه بلقب القارات.

المباراة الثالثة : انتصار سانتوس إسكوبار على دراجون لي.

المباراة الرابعة : انتصار ريا ريبلي على زوي ستارك واحتفاظها بلقب العالم للسيدات.

المباراة الخامسة (WarGames الرجال) : انتصار فريق راندي أورتن وكودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو على فريق The Judgment Day ودرو ماكنتاير.

بدأت المباراة بـ 4 مصارعين من فريق كودي رودز ضد 5 مصارعين من فريق The Judgment Day، وفي اللحظات الحاسمة من المباراة ظهرت ريا ريبلي بحقيبة الأموال (Money in the Bank) لتقوم بصرفها لصالح داميان بريست ولكنها تفاجأت بعودة الأسطورة راندي أورتن.