عاجل| عودة سي إم بانك وراندي أورتن في عرض سيرفايفر سيريس 2023

في ختام عرض سيرفايفر سيريس 2023، شهدنا مفاجأة من العيار الثقيل عندما انطلقت أغنية Cult of personality وظهور سي إم بانك أمام الجماهير ليعلن عن عودته إلى WWE بعد غيابه عن الاتحاد منذ رويال رامبل 2014 أي أكثر من 9 سنوات، لم يدخل بانك في أي مواجهة مع المصارعين بل اكتفى بالوقوف أمام جماهير مدينة شيكاغو التي تعتبر مسقط رأسه والتي رحبت به بحماسة شديدة وفرحة عارمة بعودة نجمها المفضل، ومن المتوقع أن يتواجد بانك في عرض RAW القادم ليتحدث مع الجمهور ويكشف للعالم عن أسباب عودته للاتحاد الذي لمع نجمه فيه، وعن السنوات التي قضاها خارجه.

بحسب موقع Fightful الذي يهتم بشؤون المصارعة، فإن مكالمة هاتفية جرت بين تريبل إتش وسي إم بانك قبل أسبوع هي التي أسفرت عن توقيع العقد وعودة بانك إلى الاتحاد، ولم يكشف بانك عن هذا الخبر لأحد إلا لشخص واحد فحسب، ولم يكن أحد من المصارعين أو الكتاب أو فريق العمل على علم بعودته، وبقي بانك خارج القاعة ولم يدخلها إلا قبل دقائق معدودة من ظهوره، ولإضفاء المزيد من الإثارة على الأمر، أمر تريبل إتش بعرض شعار حقوق الطبع والنشر (الذي يدل على انتهاء العرض) ليخدع الجمهور بأن العرض قد انتهى، قبل أن يصدمهم بعودة سي إم بانك إلى WWE لسنوات ممتدة.

في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد نهاية حدث WWE Survivor Series 2023، أدلى تريبل إتش بتصريحات عن عودة سي إم بانك:

“هذا الموضوع مثير للغاية بغض النظر عن موقفك من سي إم بانك، هو حديث العالم، هو جاذب للجماهير، عودته كانت مسألة وقت، بالنسبة لي إذا كان الجمهور يطلبه بشدة فلا بد من أن يكون معنا”.

“القرار جاء بسرعة، وكان هناك شكوك في حدوثه، والزمن يمر بسرعة وقد مرت حوالي 10 سنوات، إذا كنت لا تتغير عن ما كنت عليه قبل 10 سنوات فأنت مخطئ، جميعنا ننمو ونتطور، وشخصية سي إم بانك اختلفت، وWWE كذلك تغيرت، وأنا مسرور لأنه عاد إلى الشركة وبيته الثاني”.

“شركة TKO لا علاقة لها بعودة سي إم بانك، والقرار كان من مسؤوليتي أنا ونِك خان”.

ظهور راندي أورتن

على الجهة الأخرى عاد أيضًا راندي أورتن بعد غياب أكثر من عام ونصف بسبب الإصابة، وقد تم الإعلان عن عودته في عرض الرو الماضي من قبل كودي رودز، ولكن تمت إثارة الشكوك في مشاركته في مباراة WarGames، حيث ترددت أنباء عن عدم وجوده في القاعة، ولكن هذه الأنباء كانت مجرد استراتيجية لخداع المشاهدين بأن راندي لن يظهر، ليفاجئنا في اللحظات الأخيرة من مباراة الحدث الرئيسي بظهور أورتن ودخوله كعضو خامس في فريق كودي رودز وسيث رولينز وسامي زين وجاي أوسو، ويحقق الفوز للفريق.