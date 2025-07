عاجل| عودة سي إم بانك وراندي أورتن في عرض سيرفايفر سيريس 2023

في ختام عرض سيرفايفر سيريس 2023، شهدنا مفاجأة من العيار الثقيل عندما انطلقت أغنية Cult of personality وظهور سي إم بانك أمام الجماهير ليعلن عن عودته إلى WWE بعد غيابه عن الاتحاد منذ رويال رامبل 2014 أي أكثر من 9 سنوات، لم يدخل بانك في أي مواجهة مع المصارعين بل اكتفى بالوقوف أمام جماهير مدينة شيكاغو التي تعتبر مسقط رأسه والتي رحبت به بحماسة شديدة وفرحة عارمة بعودة نجمها المفضل، ومن المتوقع أن يتواجد بانك في عرض RAW القادم ليتحدث مع الجمهور ويكشف للعالم عن أسباب عودته للاتحاد الذي لمع نجمه فيه، وعن السنوات التي قضاها خارجه.

بحسب موقع Fightful الذي يهتم بشؤون المصارعة، فإن مكالمة هاتفية جرت بين تريبل إتش وسي إم بانك قبل أسبوع هي التي أسفرت عن توقيع العقد وعودة بانك إلى الاتحاد، ولم يكشف بانك عن هذا الخبر لأحد إلا لشخص واحد فحسب، ولم يكن أحد من المصارعين أو الكتاب أو فريق العمل على علم بعودته، وبقي بانك خارج القاعة ولم يدخلها إلا قبل دقائق معدودة من ظهوره، ولإضفاء المزيد من الإثارة على الأمر، أمر تريبل إتش بعرض شعار حقوق الطبع والنشر (الذي يدل على انتهاء العرض) ليخدع الجمهور بأن العرض قد انتهى، قبل أن يصدمهم بعودة سي إم بانك إلى WWE لسنوات ممتدة.

NEVER. SAY. NEVER.@CMPunk has just returned to WWE at #SurvivorSeries!!! pic.twitter.com/0dpG6vyT5r

— WWE (@WWE) November 26, 2023