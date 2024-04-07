نتائج عرض راسلمينيا 40 الليلة الأولى: انتصار ذا روك ورومان رينز

حققت الليلة الأولى من عرض راسلمينيا 40 نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وصل إلى 72,543 متفرجًا من داخل أرض الملعب، وتميزت بتألق نخبة من المصارعين الأبطال في منافسات ملحمية، ضمت مباراة الحدث الرئيسي الأسطورة ذا روك العائد إلى الحلبة بعد فترة انقطاع طويلة، وإلى جانبه زعيم القبيلة رومان رينز، هذا وبالإضافة إلى الكابوس الأمريكي كودي رودز وبطل العالم سيث رولينز.

افتتح تريبل إتش العرض ورحب بالجماهير المتواجدة في الملعب وأعلن عن بداية حقبة جديدة في تاريخ المصارعة، ثم بدأت بعد ذلك مباريات حدث WrestleMania XL وجاءت نتائجهم كالتالي:

المباراة الأولى : انتصار ريا ريبلي على بيكي لينش واحتفاظها بلقب العالم للسيدات.

: انتصار ريا ريبلي على بيكي لينش واحتفاظها بلقب العالم للسيدات. المباراة الثانية : فوز أوستن ثيري وجرايسون والر بألقاب فرق سماك داون، وفوز آر تروث وذا ميز بألقاب فرق الرو.

: فوز أوستن ثيري وجرايسون والر بألقاب فرق سماك داون، وفوز آر تروث وذا ميز بألقاب فرق الرو. المباراة الثالثة : انتصار راي ميستيريو وآندرادي على سانتوس إسكوبار ودومينيك ميستيريو.

: انتصار راي ميستيريو وآندرادي على سانتوس إسكوبار ودومينيك ميستيريو. المباراة الرابعة : انتصار جاي أوسو على جيمي أوسو.

: انتصار جاي أوسو على جيمي أوسو. المباراة الخامسة : انتصار فريق جايد كارجيل ونايومي وبيانكا بلير على فريق Damage CTRL (داكوتا كاي وأسكا وكايري سين).

: انتصار فريق جايد كارجيل ونايومي وبيانكا بلير على فريق Damage CTRL (داكوتا كاي وأسكا وكايري سين). المباراة السادسة : انتصار سامي زين على جونتر وتتويجه بلقب القارات للمرة الرابعة في تاريخه.

SAMI ZAYN DID IT!!! GUNTHER HAS BEEN DETHRONED!!! WE HAVE A NEW INTERCONTINENTAL CHAMPION AT #WrestleMania!!! pic.twitter.com/ecvyi7y3Xh — WWE (@WWE) April 7, 2024

: انتصار سامي زين على جونتر وتتويجه بلقب القارات للمرة الرابعة في تاريخه. المباراة السابعة : انتصار ذا روك ورومان رينز على كودي رودز وسيث رولينز، وبذلك تصبح مباراة رومان وكودي في الليلة الثانية بقواعد يحددها البلودلاين.

BLOODLINE. RULES.@TheRock just pinned @CodyRhodes at #WrestleMania XL and tomorrow night's main event will be Bloodline Rules! pic.twitter.com/RbQPaGAUZF — WWE (@WWE) April 7, 2024

مؤتمر WrestleMania 40 الصحفي

بعد انتهاء حدث WrestleMania 40 خرج رومان رينز للصحافة وقام بإدلاء بعض التصريحات:

بشأن مرضه بالسرطان: “أخضع لعلاجات يتوجب عليّ التعايش معها مدى الحياة، وهي جزء لا يتجزأ من تحدياتي الشخصية، ومع ذلك لا تؤثر هذه العلاجات على روتيني اليومي، ولا تزال لدي القدرة على المصارعة، أعتقد أن أي شخص آخر في موقعي كان سيتصرف بالمثل.” “كان لي الشرف أن أتقاسم الحلبة مع أحد أفراد عائلتي.” “أشعر بالفخر لأن ابن عمي ذا روك اختار المشاركة في راسلمينيا، لقد حقق نجاحًا باهرًا في هوليوود، لكنه أُعجب بما نقدمه هنا وأراد أن يكون جزءًا من هذه القصة.” “البلودلاين بالنسبة لي ليست مجرد قصة، بل كنت أرغب في إظهار ما تستطيع عائلتي فعله.” “عندما كان الوباء يجتاح العالم في عام 2020، رأيت كيف تكيفت WWE مع الظروف واستمرت في التقدم من أجل المعجبين، في تلك اللحظة، أدركت أن عليّ العودة، وأنه يجب عليّ أن أقوم بشيء يحدث ثورة في عالم المصارعة بأسره.”

بعد ذلك قام ذا روك بإدلاء العديد من التصريحات أهمها: