نتائج عرض إليمنيشن تشامبر 2024: درو ماكنتاير وبيكي لينش إلى راسلمينيا

تألق نجوم المصارعة الحرة في عرض إليمنيشن تشامبر 2024، وسط حضور جماهيري هائل بلغ 52,590 متفرجًا في ملعب أوبتوس بمدينة بيرث الأسترالية، وشهد العرض مشاركة أسماء كبيرة مثل راندي أورتن ودرو ماكنتاير، وظهور خاص لسيث رولينز وكودي رودز، وتم تحديد طرفي نزالين مهمين في راسلمينيا 40، بعد أن خاض المصارعون والمصارعات معارك نارية داخل القفص الحديدي.

درو ماكنتاير من حدث Elimination Chamber 2024 - مصدر الصورة: WWE.

المباراة الأولى: ألقاب الفرق للسيدات

حافظ فريق The Kabuki Warriors المكون من أسكا وكايري سين على ألقابهما كبطلات للفرق النسائية في (WWE Women’s Tag Team Championship) بعد تغلبهما على كانديس لاري وإندي هارتويل، هذه المباراة كانت جزءًا من العرض التمهيدي الذي يمكنك مشاهدته مجانًا في قسم “البث المباشر” بقناة WWE على منصة YouTube.

المباراة الثانية: القفص الحديدي للسيدات

بدأت المباراة بمواجهة بين بيكي لينش ونايومي، ثم انضمت إليهما تيفاني ستراتون التي استقبلتها الجماهير الأسترالية بحماس، لكنها سرعان ما تعرضت لهجوم عنيف من ليف مورجان التي دخلت بعدها، تمكنت تيفاني من إقصاء نايومي، لكنها لم تستمر طويلًا فقد أخرجتها ليف مورجان بعد أداء مذهل.

بعد ذلك، دخلت راكيل رودريجز وبيانكا بلير لتزيد من حدة المنافسة، قامت بيانكا بإقصاء راكيل، ثم قامت ليف مورجان بإقصاء بيانكا، وفي النهاية، تبقت بيكي لينش وليف مورجان وجهًا لوجه في صراع نهائي ملحمي، انتهى بفوز بيكي لينش وحجز مقعدها في راسلمينيا 40 لمواجهة بطلة العالم للسيدات.

المباراة الثالثة: ألقاب الفرق للرجال

تمكن فريق The Judgment Day الذي يضم فين بالور وداميان بريست من الفوز على New Catch Republic الذي يضم بيت دن وتايلر بيت، والاحتفاظ بألقاب الفرق للرجال (Undisputed WWE Tag Team Championship)، ولكن الأمر لم يكن سهلًا، فقد كان الجادجمنت داي على وشك الخسارة لولا تدخل دومينيك ميستيريو الذي قلب الموازين لصالحهم، لكن حكمة المباراة لم تسمح بذلك وأمرت بإخراج دومينيك من الحلبة، وفي بداية المباراة، كان دومينيك ميستيريو مسؤولًا عن تقديم The Judgment Day، لكن لم يكن صوته مسموعًا من هتافات الجماهير الأسترالية التي كانت تعبر عن استيائها منه.

فقرة جرايسون والر

في برنامج The Grayson Waller Effect، شهدنا مقابلة مثيرة بين سيث رولينز وكودي رودز، حيث أعلن رولينز عن عودته القريبة للحلبات بعد تعافيه من الإصابة، وقد قام رودز بتحدي نجم هوليوود ذا روك في مباراة فردية، ولكن الأمور لم تنتهِ هنا، فقد اندلعت مشاجرة بينهما وبين أوستن ثيري الذي كان مع جرايسون والر، ولكن ثيري لم يكن على مستوى المواجهة، فقد تلقى ضربات قوية من رولينز ورودز اللذين أنهياه بحركاتهما الخاصة، بينما بقي جرايسون والر بعيدًا عن الصراع ومكتفيًا بالمشاهدة.

المباراة الرابعة: القفص الحديدي للرجال

بدأت المباراة بمواجهة بين ماكنتاير ونايت، ثم انضم إليهم كيفن أوينز وبوبي لاشلي وراندي أورتن ولوجان بول على الترتيب، أخرج ماكنتاير بوبي لاشلي بضربتين كلايمور، ثم استفاد من تدخل إي جاي ستايلز الذي هاجم نايت بكرسي حديدي، وأخرجه أيضًا، ثم أقصى أورتن كيفن أوينز ولوجان بول، وفي النهاية، تبقى ماكنتاير وأورتن في صراع نهائي، لكن لوجان بول لم يخرج من القفص، فقد عاد إلى الحلبة وضرب أورتن بقبضة حديدية؛ مما سمح لماكنتاير بتثبيته والفوز بالمباراة والتأهل لمواجهة سيث رولينز على لقب العالم للوزن الثقيل في راسلمينيا 40.

المباراة الخامسة: لقب العالم للسيدات

في مواجهة مثيرة وحاسمة، تمكنت ريا ريبلي من الصمود أمام نيا جاكس والدفاع عن لقبها العالمي للسيدات، بينما كانت تحظى بتأييد عظيم من مشجعيها في أستراليا.