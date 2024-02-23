إليمنيشن تشامبر 2024: موعد العرض والقنوات الناقلة في الوطن العربي

إليمنيشن تشامبر 2024 هو الحدث الأخير لاتحاد WWE قبل الوصول إلى ذروة الموسم في راسلمينيا 40، وسيشهد تشكيل العديد من النزاعات التي ستنفجر في مهرجان الأحلام، حيث سيتنافس المصارعون الأقوياء في قفص حديدي مميت للحصول على فرصة مواجهة بطل العالم الوزن الثقيل، وستخوض المصارعات السيدات معركة شرسة للتأهل لمواجهة بطلة العالم للسيدات، يُذكر أن الحدث سيقام في أستراليا وهي مسقط رأس بطلة السيدات ريا ريبلي، لذلك من المتوقع أن يستقبلها الجمهور الحاشد الذي يبلغ عدده 49 ألف مشجع بحفاوة وتشجيع.

الملصق الرسمي لحدث WWE Elimination Chamber 2024

موعد عرض إليمنيشن تشامبر 2024

ملعب Optus Stadium في مدينة برث في أستراليا الغربية هو المكان الذي سيشهد أحداث عرض إليمنيشن تشامبر الذي سينطلق يوم السبت 24 فبراير في هذه الأوقات بالدول العربية:

10 صباحًا موريتانيا 11 صباحًا الجزائر، المغرب، تونس 12 ظهرًا مصر، ليبيا، السودان، فلسطين، لبنان 1 ظهرًا السعودية، العراق، الأردن، الكويت، البحرين، سوريا، قطر، اليمن، الصومال، جزر القمر، جيبوتي 2 ظهرًا الإمارات، سلطنة عمان

القنوات الناقلة لعرض Elimination Chamber: Perth

إذا كنت ترغب في متابعة عرض Elimination Chamber: Perth بشكل مباشر ودون تقطيع، يمكنك مشاهدة العرض على إحدى هذه القنوات والمنصات الإلكترونية:

الوطن العربي: منصة شاهد VIP، وقناة SSC 3 HD. الولايات المتحدة الأمريكية: peacock. المملكة المتحدة: BT Sport. الهند: Sony Ten 1 وSony Ten 3. أستراليا: Binge. بقية دول العالم: WWE Network.

مباريات عرض WWE Elimination Chamber 2024

تم الإعلان عن 6 فقرات ستقام في عرض إليمنيشن تشامبر 2024 وهم كالتالي:

مباراة القفص الحديدي للرجال : درو ماكنتاير ضد راندي أورتن ضد إل أي نايت ضد بوبي لاشلي ضد كيفن أوينز ضد لوجان بول. مباراة على ألقاب WWE للفرق الزوجية بلا منازع : فريق The Judgment Day (فين بالور وداميان بريست) ضد فريق New Catch Republic (بيت دن وتايلر بيت). برنامج The Grayson Waller Effect : الكابوس الأمريكي كودي رودز وبطل العالم للوزن الثقيل سيث رولينز ضيوف جرايسون والر. مباراة القفص الحديدي للسيدات : بيكي لينش ضد بيانكا بلير ضد ليف مورجان ضد تيفاني ستراتون ضد نايومي ضد راكيل رودريجيز. مباراة على Women’s World Championship : ريا ريبلي ضد نايا جاكس. مباراة على WWE Women’s Tag Team Championship : فريق The Kabuki Warriors (أسكا وكايري سين) ضد كانديس لاري وإندي هارتويل.

توقعات عرض إليمنيشن تشامبر 2024

من الواضح أن عرض إليمنيشن تشامبر 2024 لن يحمل مفاجآت كبيرة، فالنتائج تبدو محسومة مسبقًا بناءً على المنطق والتحليل؛ إلا إذا سجل ذا روك أو رومان رينز ظهورهم بشكل غير مفاجئ في برنامج جرايسون والر أو مباراة القفص الحديدي للرجال.

ففي المباراة الأولى التي تتنافس فيها الفرق على الألقاب، سيحتفظ فريق الجادجمنت داي بلقبهم بعد أن يهزموا بيت دن وتايلر بيت بقوة وحنكة، أما في المباراة الثانية التي تدور في القفص الحديدي لتحديد منافسة بطلة العالم للسيدات، فسيكون الأمر سهلًا على بيكي لينش أن تتغلب على منافساتها وتضمن حقها في مواجهة البطل.

وفي المباراة الثالثة التي تحمل لقب العالم للسيدات، ستدافع ريا ريبلي عن لقبها بنجاح أمام نايا جاكس، خاصة وأنها ستحظى بتشجيع كبير من الجماهير الحاضرة، وأخيرًا، في المباراة الرابعة التي تقام في القفص الحديدي لاختيار منافس بطل العالم للوزن الثقيل، سيكون درو ماكنتاير هو الأوفر حظًا للفوز بفضل الزخم الذي يمتلكه والأداء الرائع الذي يقدمه في الآونة الأخيرة.