نتائج آخر عرض سماك داون في 2023: صراع بين أورتن وستايلز ونايت للوصول إلى رومان رينز

شاهدنا في عرض سماك داون الأخير في 2023 عدة أحداث مثل تحديد طرفي نهائي البطولة المقامة لتحديد المنافس الأول على لقب الولايات المتحدة، بالإضافة لمشاركة رومان رينز الذي يسعى لحل المشاكل التي تواجه البلودلاين من طرف إي جاي ستايلز وراندي أورتن وإل أي نايت.

رومان رينز يحمل إي جاي ستايلز على كتفه - مصدر الصورة: WWE.

افتتاحية العرض ، تم الإعلان عن أن الحلقة الأولى من عرض سماكداون في 2024 ستكون حلقة خاصة تحمل اسم New Year’s Revolution، وأعلن نِك ألديس عن أولى المباريات التي ستقام في العرض والتي ستكون مواجهة ثلاثية بين إي جاي ستايلز وراندي أورتن وإل أي نايت الفائز منها سيواجه رومان رينز على لقب WWE العالمي بلا منازع في حدث Royal Rumble 2024.

المباراة الأولى ، انتصار ميا يم وزيلينا فيجا وبيانكا بلير وشوتزي على فريق Damage CRTL (إيو سكاي وأسكا وكايري ساين وبايلي).

المباراة الثانية ، انتصار دراجون لي على بوتش واحتفاظه بلقب NXT لأمريكا الشمالية.

في الكواليس، تحدث رومان رينز مع نِك ألديس وكان متعجبًا من أنه قام بإقامة مباراة ثلاثية لتحديد المنافس الأول على لقبه العالمي، ومتعجبًا من إقامة مباراة بين سولو سيكوا وإي جاي ستايلز في عرض اليوم دون استشارته، وقال إنه زعيم القبيلة والرئيس وأنه يجب أن يوافق على كل شيء يحدث، فرد عليه ألديس بأنه هو الرئيس التنفيذي لسماك داون والمسؤول الأول والأخير عن كل القرارات.

"Everything goes through me." ☝️😤 @WWERomanReigns isn't happy with how @RealNickAldis is running #SmackDown pic.twitter.com/OrzsinRhh7

المباراة الثالثة ، انتصار كيفن أوينز على كارميلو هايز وتأهله لنهائي بطولة لقب الولايات المتحدة.

عودة فريق AOP بالتحالف مع كاريون كروس.

المباراة الرابعة ، انتصار سانتوس إسكوبار على بوبي لاشلي بعد تشتيت من أنجل جارزا وهومبيرتو كاريو على فريق The Street Profits، وتأهله لمواجهة كيفن أوينز في نهائي بطولة لقب الولايات المتحدة.

في الكواليس، كان بوتش يتشاجر مع فريق Pretty Deadly، فجاء نِك ألديس وطلب منه إيجاد شريك ليواجه فريق بريتي ديدلي في عرض New Year’s Revolution القادم.

المباراة الرابعة ، انتهت مباراة إي جاي ستايلز وسولو سيكوا بفوز ستايلز بالإقصاء بعدما هجم رومان رينز عليه وانضم جيمي أوسو له أيضًا، مما استدعى لدخول راندي أورتن وإل أي نايت لمساندة ستايلز وتشكيل جبهة موحدة، وقد نجحوا في إخراج رومان وسولو وجيمي من الحلبة، ولكن بعد ذلك اندلع شجار بينهم وقام كل منهم بضرب الآخر.

"THIS HAS BECOME A NIGHTMARE FOR ROMAN REIGNS!"

Despite their differences @AJStylesOrg, @RealLAKnight and @RandyOrton all have one thing in common… they want to take down #TheBloodline. 😤

Who will be the one to face @WWERomanReigns at #RoyalRumble? #SmackDown pic.twitter.com/LkI0ufYWAV

— WWE (@WWE) December 23, 2023