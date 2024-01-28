نتائج عرض رويال رامبل 2024: انتصار كودي رودز بالرامبل للمرة الثانية على التوالي

شهد عرض رويال رامبل 2024 الكثير من الأحداث المثيرة والعودات المفاجأة لمصارعين غائبين أمام أنظار 48 ألف متفرج من داخل ملعب Tropicana Field بولاية فلوريدا الأمريكية، وقد تم غرز بذور عداوات كثيرة سيتم سقيها طوال العروض الأسبوعية القادمة إلى أن يتم حصدها في أكبر عرض مصارعة في التاريخ راسلمينيا 40.

كودي رودز بطل الرويال رامبل 2024 - مصدر الصورة: WWE.

رأينا كودي رودز يفوز بالمعركة الملكية للمرة الثانية على التوالي وإعلانه تحديه لرومان رينز، كما برزت بايلي بعزيمتها الفولاذية وشغفها اللا محدود، حيث تغلبت على منافساتها في معركة السيدات الملكية؛ مما يفتح الباب أمام سيناريو محتمل لمواجهة ضد رفيقتها في فريق Damage CTRL وبطلة WWE للسيدات إيو سكاي.

المباراة الأولى: المعركة الملكية للسيدات

أبهرتنا بايلي بفوزها المذهل، محققةً إنجازًا لا يُنسى بإقصاء ليف مورجان وضمانها مكانًا في حدث WrestleMania XL، يترقب العالم الآن المواجهة الكبيرة بينها وبين إيو سكاي، والتي تحمل وعدًا بقصة درامية مثيرة ترتقي بمستوى التنافس، شهدت المباراة أيضًا عودة ناعومي إلى WWE بعد عامين من رحيلها عن الاتحاد، وظهور بطلة سيدات اتحاد TNA جوردين جريس، بالإضافة للمشاركة الأولى لجيد كارجيل داخل الحلبة.

المباراة الثانية: لقب WWE العالمي بلا منازع

أثبت رومان رينز مرة أخرى لماذا يُعد من الأفضل، محافظًا على لقبه العالمي أمام خصوم من الطراز الأول مثل إي جاي ستايلز وراندي أورتن وإل أي نايت، يُذكر أنه في منتصف المباراة كاد أورتن أن ينجح في تثبيت رومان ولكن تدخل سولو سيكوا وقام بسحب حكم المباراة قبل العدة الثالثة، حتى انتهت المباراة بتنفيذ زعيم القبيلة حركته القاضية (Spear) على ستايلز ومن ثم تثبيته، على الرغم من أن ستايلز قدم أداءً ممتازًا في بداية المباراة وكاد أن يفوز في العديد من المرات.

#RoyalRumble

Roman Reigns retains and wins pic.twitter.com/1iyOwDT8ZC — WCW ECW WWE (@otdz_t) January 28, 2024

المباراة الثالثة: لقب الولايات المتحدة

انتصر لوجان بول على كيفن أوينز واحتفظ بلقب الولايات المتحدة؛ نظرًا لخرق أوينز للقواعد بعد أن قام بلكم لوجان بقبضة حديدية، وفي منتصف المباراة حاول أوستن ثيري وجرايسون والر التدخل لمساعدة لوجان بول ولكن باتت المحاولة بالفشل، وبعد المباراة قام كيفن أوينز بضرب لوجان بول ضربًا مبرحًا.

المباراة الرابعة: المعركة الملكية للرجال

في ختام الليلة، شهدت المعركة الملكية للرجال تألق كودي رودز، الذي حقق إنجازًا مدهشًا بفوزه للمرة الثانية على التوالي، مؤكدًا مكانته كمنافس لرومان رينز على لقب WWE العالمي بلا منازع في WrestleMania 40، شهدت تلك المباراة عودة أندرادي إلى WWE، ومشاركة أوموس وسامي زين بعد غياب طويل، بالإضافة إلى الأداء الأول لسي إم بانك داخل الحلبة منذ عودته في حدث Survivor Series 2023.