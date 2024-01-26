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موعد عرض رويال رامبل 2024 والقنوات الناقلة له في الوطن العربي

حسام مصطفى

رويال رامبل هو أحد الأحداث السنوية الضخمة في عالم المصارعة، حيث يتنافس فيه أساطير ونجوم WWE في معركة ملكية تتسم بالإثارة والغموض والمفاجآت؛ في سبيل الحصول على فرصة المنافسة على لقب عالم في حدث راسلمينيا، سيشارك في عرض هذا العام أبرز وألمع نجوم WWE مثل زعيم القبيلة رومان رينز وبطل العالم سيث رولينز والأفعى راندي أورتن، بالإضافة للظهور الأول لسي إم بانك داخل الحلبات.

الملصق الترويجي لعرض رويال رامبل 2024

الملصق الترويجي لعرض رويال رامبل 2024 - مصدر الصورة: WWE.

موعد عرض رويال رامبل 2024

ملعب Tropicana Field في مدينة سانت بيترسبرغ بولاية فلوريدا الأمريكية هو المكان الذي سيتواجد فيه حوالي 50 ألف متفرج لمشاهدة أحداث عرض رويال رامبل الذي سينطلق فجر يوم الأحد 28 يناير في هذه الأوقات بالدول العربية:

1 صباحًا موريتانيا
2 صباحًا الجزائر، المغرب، تونس
3 صباحًا مصر، ليبيا، السودان، فلسطين، لبنان
4 صباحًا السعودية، العراق، الأردن، الكويت، البحرين، سوريا، قطر، اليمن، الصومال، جزر القمر، جيبوتي
5 صباحًا الإمارات، سلطنة عمان
ملعب Tropicana Field المستضيف لحدث Royal Rumble 2024
ملعب Tropicana Field المستضيف لحدث Royal Rumble 2024 – مصدر الصورة: The Stadium Guide.

القنوات الناقلة لعرض Royal Rumble 2024

إذا كنت ترغب في متابعة عرض Royal Rumble 2024 بشكل مباشر ودون تقطيع، يمكنك مشاهدة العرض على إحدى هذه القنوات والمنصات الإلكترونية:

  1. الوطن العربي: منصة شاهد VIP وقناة SSC 3 HD.
  2. الولايات المتحدة الأمريكية: peacock.
  3. المملكة المتحدة: BT Sport.
  4. الهند: Sony Ten 1 وSony Ten 3.
  5. أستراليا: Binge.
  6. بقية دول العالم: WWE Network.

مباريات عرض WWE Royal Rumble 2024

تم الإعلان عن 4 مباريات ستقام في عرض رويال رامبل 2024 وهم كالتالي:

  1. مباراة رباعية على لقب Undisputed WWE Universal Championship: رومان رينز “البطل” ضد راندي أورتن ضد إي جاي ستايلز ضد إل أي نايت.رومان رينز ضد راندي أورتن ضد إي جاي ستايلز ضد إل أي نايت على لقب WWE العالمي بلا منازع في حدث رويال رامبل 2024
  2. مباراة على لقب WWE United States Championship: لوجان بول “البطل” ضد كيفن أوينز.لوجان بول ضد كيفن أوينز على لقب الولايات المتجدة في عرض رويال رامبل 2024
  3. المعركة الملكية للرجال والسيدات (30 مصارع)، الفائز منها سيحصل على فرصة المنافسة على لقب عالم في حدث WrestleMania 40.الملصق الترويجي الأول لحدث Royal Rumble 2024

توقعات عرض رويال رامبل 2024

تبدو الإثارة في أوجها للنسخة القادمة من حدث Royal Rumble، حيث ترتفع التوقعات بشكل ملحوظ، يبدو أن الطريق إلى WrestleMania محفوفًا بالتطورات الدرامية والعودات المثيرة، تتجه الأنظار نحو احتمالية ظهور بروك ليسنر مجددًا، وكذلك تشير التوقعات إلى مشاركة ذا روك الذي يحتل مؤخرًا مقعدًا في مجلس إدارة TKO، الشركة الرائدة التي تدير كلًا من WWE وUFC.

WWE RAW

في معركة الرجال الملكية، يسود التنافس الشديد، حيث يتطلع العديد من المصارعين البارزين للفوز والحصول على فرصة للمنافسة على لقب العالم للوزن الثقيل الخاص بسيث رولينز، بما في ذلك شخصيات مثل سي إم بانك، جونتر، ودرو ماكنتاير، بالإضافة إلى ذلك، يسعى البعض للتنافس على لقب WWE العالمي بلا منازع الذي يحمله رومان رينز، ومن بينهم كودي رودز الذي يأمل في تحقيق الفوز بالمعركة للمرة الثانية على التوالي.

كودي رودز ورومان رينز
كودي رودز ورومان رينز – مصدر الصورة: WWE.

أما في معركة السيدات الملكية، فتبدو بايلي المرشحة الأبرز للفوز؛ مما يمهد الطريق لمواجهة محتملة مع إيو سكاي على لقب WWE للسيدات، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد هذه المعركة ظهور جيد كارجيل كقوة جديدة في عالم WWE النسائي.

رومان رينز

فيما يتعلق بمباراة لقب WWE العالمي بلا منازع، يبدو أن النتيجة ستكون بين خيارين: إما استمرار هيمنة رومان رينز حتى WrestleMania ليخسر اللقب أمام كودي رودز، أو فوز راندي أورتن باللقب ليحمله إلى WrestleMania ومن ثم يخسره لصالح رفيقه السابق كودي رودز، هذا السيناريو يضع المعجبين على أعتاب حماسة غير مسبوقة وتوقعات مليئة بالتشويق.

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عن الكاتب:
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حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

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