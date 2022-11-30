بعد هزيمة إيران من أمريكا.. كارلوس كيروش: الحلم انتهى وعلى إيران التفكير في الخطوة التالية

علق مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش، أمس الثلاثاء، على هزيمة فريقه أمام المنتخب الأمريكي بهدف دون رد، في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، قائلاً: “الحلم انتهى”.

وأضاف كيروش عقب صافرة نهاية المباراة التي جمعت بين إيران وأمريكا أن شوط المباراة الأول كان للولايات المتحدة والشوط الثاني كان لإيران، الفارق في أنهم لم يسجلا في الشوط الثاني كما كان ينبغي عليهم، لكن الحلم انتهى، وعليهم التفكير في الخطوة التالية لإيران.

ومن جانبه أعرب سعيد عزت الله لاعب خط الوسط الإيراني، بعد خسارة منتخب بلاده عن أسفه نيابة عن اللاعبين، لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على فرصة التأهل إلى لدور الـ16.

وكان المنتخب الأمريكي قد نجح في تحقيق الفوز على نظيره الإيراني، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بملعب استاد الثمامة، حيث أحرز اللاعب «كريستيان بوليسيتش» هدف المنتخب الأمريكي الوحيد، في الدقيقة 38 من زمن المباراة، ليحصد المنتخب الأمريكي بطاقة التأهل لدور الـ16 بالمونديال.

وبذلك سيواجه المنتخب الأمريكي نظيره الهولندي في دور الـ16، في حين أن منتخب السنغال سيواجه نظيره الإنجليزي في المرحلة ذاتها؛ حيث تأهل المنتخب الأمريكي للدور الثاني، كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف المنتخب الإنجليزي الذي تصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

فيما تصدر المنتخب الهولندي، المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بينما احتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على قطر والإكوادور.